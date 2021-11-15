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Кейн оформил первый покер за сборную Англии
И догнал Линекера по голам в неофициальным встречах
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился покером за сборную Англии в ворота Сан-Марино в рамках квалификации к ЧМ-2022 в Катаре. У страйкера уже 48 голов за национальную команду, считая неофициальные встречи.
В списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии Кейн обошел Джимми Гривза (44 гола) и догнал Гари Линекера – они делят третью строчку.
Бобби Чарльтон занимает второе место с 49 голами, Уэйн Руни лидирует с 53 мячами.
Напомним, что Кейн уже стал первым в списке бомбардиров сборной Англии по голам в официальных матчах. Он обошел Уэйна Руни с 37 мячами ещё в матче с Албанией, оформив хет-трик – у Харри 39.
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