Кейн оформил первый покер за сборную Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился покером за сборную Англии в ворота Сан-Марино в рамках квалификации к ЧМ-2022 в Катаре. У страйкера уже 48 голов за национальную команду, считая неофициальные встречи.

В списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии Кейн обошел Джимми Гривза (44 гола) и догнал Гари Линекера – они делят третью строчку.

Бобби Чарльтон занимает второе место с 49 голами, Уэйн Руни лидирует с 53 мячами.

Напомним, что Кейн уже стал первым в списке бомбардиров сборной Англии по голам в официальных матчах. Он обошел Уэйна Руни с 37 мячами ещё в матче с Албанией, оформив хет-трик – у Харри 39.