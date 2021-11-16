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Футболисты сборной Сербии перевели премиальные за выход на Мундиаль в фонд помощи больным детям

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Хороший поступок

Футболисты сборной Сербии перевели премиальные за выход на Мундиаль в фонд помощи больным детям

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки сборной Сербии сделали добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией (2:1) в последнем поединке групповой стадии отбора к ЧМ-2022. Об этом сообщает портал B92.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал наградить футболистов премиальными в размере одного миллиона евро. Средства быстро были направлены на счет Федерации футбола страны, а затем было принято решение помочь больным детям.

Напомним, Португалия набрала 17 пунктов и заняла второе место в таблице своей группы, теперь Роналду и компания сыграют в плей-офф. Сербия (20) завоевала прямую путевку на ЧМ-2022.

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В статье: Сербия
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Источник:
B92

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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
16.11.2021 в 13:14
У нас таке неможливо... люди хоч і отримують колосальні гроші в клубі всерівно ніколи не відмовляються від премій збірної.... Лише Ярмоленко який отримує як пів збірної у Вест Хемі може собі таке дозволити.
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0
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Oohhmee (Винница)
16.11.2021 в 13:45
Тебе откуда это знать? Мне наоборот кажется что в человеческом плане у нас много хороших ребят
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
16.11.2021 в 12:07
Молодцы
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 11:56
Це вчинок. Точніше - 2 вчинки. Перший - обіграти Португалію у вирішальній грі на її полі.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 10:50
А могли би перевести у фонд постраждалих від агресії коцапів на Донбасі, їхніх же найманців там було, і мабуть ще є декілька сотень.
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 10:49
Больным детям... То есть в никуда. Браво.
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0
-4


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