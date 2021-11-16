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Футболисты сборной Сербии перевели премиальные за выход на Мундиаль в фонд помощи больным детям
Хороший поступок
Getty Images / Global Images Ukraine
Игроки сборной Сербии сделали добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией (2:1) в последнем поединке групповой стадии отбора к ЧМ-2022. Об этом сообщает портал B92.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал наградить футболистов премиальными в размере одного миллиона евро. Средства быстро были направлены на счет Федерации футбола страны, а затем было принято решение помочь больным детям.
Напомним, Португалия набрала 17 пунктов и заняла второе место в таблице своей группы, теперь Роналду и компания сыграют в плей-офф. Сербия (20) завоевала прямую путевку на ЧМ-2022.
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