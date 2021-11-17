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И им тоже благодарность. Финляндия – Франция 0:2. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Финляндия - Франция ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

И им тоже благодарность. Финляндия – Франция 0:2. Обзор матча, видео голов

Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины победила в последнем туре отбора сборную Боснии и Герцеговины, однако не все зависело только от этого матча. Для того чтобы оказаться в плей-офф, нужно было дождаться победы Франции над Финляндией.

В Хельсинки был трудный для чемпионов мира матч, но они исполнили свой спортивный долг – сыграли так, как могли. А могли гораздо лучше, чем сборная Финляндии. Результат пришел во втором тайме, а вместе с тем пришел хороший сценарий для Украины. Франция выходит на чемпионат мира, Украина продолжит борьбу в плей-офф. Финляндия просто молодец, но без результата.

Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"
Финляндия - Франция 0:2
Гол: Бензема 67, Мбаппе 76

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В статье: Франция Финляндия
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