Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И им тоже благодарность. Финляндия – Франция 0:2. Обзор матча, видео голов
Финляндия - Франция ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен
Сборная Украины победила в последнем туре отбора сборную Боснии и Герцеговины, однако не все зависело только от этого матча. Для того чтобы оказаться в плей-офф, нужно было дождаться победы Франции над Финляндией.
В Хельсинки был трудный для чемпионов мира матч, но они исполнили свой спортивный долг – сыграли так, как могли. А могли гораздо лучше, чем сборная Финляндии. Результат пришел во втором тайме, а вместе с тем пришел хороший сценарий для Украины. Франция выходит на чемпионат мира, Украина продолжит борьбу в плей-офф. Финляндия просто молодец, но без результата.
Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре.
Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"
Финляндия - Франция 0:2
Гол: Бензема 67, Мбаппе 76
Популярное сейчас
- Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?
- Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию
- Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3. А разговоров-то было
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три