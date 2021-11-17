И им тоже благодарность. Финляндия – Франция 0:2. Обзор матча, видео голов

Сборная Украины победила в последнем туре отбора сборную Боснии и Герцеговины, однако не все зависело только от этого матча. Для того чтобы оказаться в плей-офф, нужно было дождаться победы Франции над Финляндией.

В Хельсинки был трудный для чемпионов мира матч, но они исполнили свой спортивный долг – сыграли так, как могли. А могли гораздо лучше, чем сборная Финляндии. Результат пришел во втором тайме, а вместе с тем пришел хороший сценарий для Украины. Франция выходит на чемпионат мира, Украина продолжит борьбу в плей-офф. Финляндия просто молодец, но без результата.

Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

16 ноября, Хельсинки, стадион "Олимпиястадион"

Финляндия - Франция 0:2

Гол: Бензема 67, Мбаппе 76