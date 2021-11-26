  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Италия или Португалия не поедет на ЧМ в Катар – прошла жеребьевка стыковых матчей
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия или Португалия не поедет на ЧМ в Катар – прошла жеребьевка стыковых матчей

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Сформировались очень равные сетки

Италия или Португалия не поедет на ЧМ в Катар – прошла жеребьевка стыковых матчей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации к Чемпионату мира-2022 в Катаре. Из 12 команд в финальную стадию турнира попадут всего 3.

Украина попала в сетку А и сыграет свой первый матч в гостях против сборной Шотландии. С другой стороны Уэльс примет сборную Австрии. Если Украина выиграет у Шотландии, то матч за выход на ЧМ в Катаре сыграет в гостях.

В сетке B Россия примет Польшу, а Швеция – Чехию. Матч за выход на ЧМ примет победитель первой пары.

В сетке C Италия примет сборную Северной Македонии, а Португалия – Турцию. Финальный матч за выход на ЧМ примет победитель второй пары.

Напомним, что стыковые матчи пройдут 24 и 29 марта. Сначала будут сыграны полуфиналы, а потом финалы каждой сетки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Австрия Италия Португалия Шотландия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.11.2021 в 18:59
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 19:07
Это ты?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...