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Италия или Португалия не поедет на ЧМ в Катар – прошла жеребьевка стыковых матчей
Сформировались очень равные сетки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации к Чемпионату мира-2022 в Катаре. Из 12 команд в финальную стадию турнира попадут всего 3.
Украина попала в сетку А и сыграет свой первый матч в гостях против сборной Шотландии. С другой стороны Уэльс примет сборную Австрии. Если Украина выиграет у Шотландии, то матч за выход на ЧМ в Катаре сыграет в гостях.
В сетке B Россия примет Польшу, а Швеция – Чехию. Матч за выход на ЧМ примет победитель первой пары.
В сетке C Италия примет сборную Северной Македонии, а Португалия – Турцию. Финальный матч за выход на ЧМ примет победитель второй пары.
Напомним, что стыковые матчи пройдут 24 и 29 марта. Сначала будут сыграны полуфиналы, а потом финалы каждой сетки.
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