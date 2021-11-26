Италия или Португалия не поедет на ЧМ в Катар – прошла жеребьевка стыковых матчей

Прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации к Чемпионату мира-2022 в Катаре. Из 12 команд в финальную стадию турнира попадут всего 3.

Украина попала в сетку А и сыграет свой первый матч в гостях против сборной Шотландии. С другой стороны Уэльс примет сборную Австрии. Если Украина выиграет у Шотландии, то матч за выход на ЧМ в Катаре сыграет в гостях.

В сетке B Россия примет Польшу, а Швеция – Чехию. Матч за выход на ЧМ примет победитель первой пары.

В сетке C Италия примет сборную Северной Македонии, а Португалия – Турцию. Финальный матч за выход на ЧМ примет победитель второй пары.

Напомним, что стыковые матчи пройдут 24 и 29 марта. Сначала будут сыграны полуфиналы, а потом финалы каждой сетки.