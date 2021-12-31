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Сборная Италии – команда года по версии AIPS
"Бавария" вторая, отставая на 264 голоса
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Международная ассоциация спортивной прессы составила рейтинг лучших спортивных команд 2021 года. В футболе первая тройка следующая: сборная Италии, "Бавария", сборная Аргентины.
Победители Евро-2020 получили 767 голосов. Второе место заняла "Бавария" с 503 голосами, а победители Кубка Америки получили 459 баллов.
В пятерку вошли также "Челси" (370 голосов) и "Ливерпуль" (257).
Лучшей не футбольной командой в рейтинге стала мужская сборная США по баскетболу. Олимпийские чемпионы Токио набрали 228 голосов.
Лучшая из женских команд – футбольная "Барселона". На ее счету 216 голосов.
В опросе участвовали 529 журналистов из 114 стран.
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