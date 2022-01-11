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Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

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(1 голосов)

Паулу Соуза ушел в неподходящее время

Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Фабио Каннаваро не возглавит сборную Польши, сообщает Gianluca di Marzio. Он отказался от предложения после нескольких дней размышлений.

Он сообщил о своем решении в телефонном разговоре с президентом Федерации футбола Польши.

Одной из причин отказа стал короткий срок для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022. 24 марта польская национальная команда сыграет против сборной России.

Ранее сообщалось, что итальянцу предложили контракт на 2 года.

Напомним, что прошлый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза работал с января 2021 года. 29 декабря он расторг контракт с национальной командой ради работы во "Фламенго".

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В статье: Польша Фабио Каннаваро Паулу Соуза Национальная сборная Польши
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
11.01.2022 в 19:51
Оце запрошуй таких інотренерів як Соуза - кинуть команду в найвідповідальніший час."заради роботи у "Фламенго"Сміявсь.
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