Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро не возглавит сборную Польши, сообщает Gianluca di Marzio. Он отказался от предложения после нескольких дней размышлений.

Он сообщил о своем решении в телефонном разговоре с президентом Федерации футбола Польши.

Одной из причин отказа стал короткий срок для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022. 24 марта польская национальная команда сыграет против сборной России.

Ранее сообщалось, что итальянцу предложили контракт на 2 года.

Напомним, что прошлый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза работал с января 2021 года. 29 декабря он расторг контракт с национальной командой ради работы во "Фламенго".