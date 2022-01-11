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Каннаваро отказался возглавить сборную Польши
Паулу Соуза ушел в неподходящее время
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабио Каннаваро не возглавит сборную Польши, сообщает Gianluca di Marzio. Он отказался от предложения после нескольких дней размышлений.
Он сообщил о своем решении в телефонном разговоре с президентом Федерации футбола Польши.
Одной из причин отказа стал короткий срок для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022. 24 марта польская национальная команда сыграет против сборной России.
Ранее сообщалось, что итальянцу предложили контракт на 2 года.
Напомним, что прошлый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза работал с января 2021 года. 29 декабря он расторг контракт с национальной командой ради работы во "Фламенго".
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