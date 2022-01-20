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Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие поединки квалификации к ЧМ-2022
А причина?
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси не был включен в заявку "альбиселесте" на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022, которые пройдут в конце января и начале февраля. Ранее Лео переболел коронавирусом. Он вернулся в общую группу парижан только во вторник, 18 января. Полная заявка от Лионеля Скалони выглядит следующим образом:
#SelecciónMayor Lista de convocados por @lioscaloni para los encuentros ante #Chile ???????? y #Colombia ????????. pic.twitter.com/E9LUYzTUv8— Selección Argentina ???????? (@Argentina) January 19, 2022
Напомним, 28 января аргентинцы проведут матч на выезде со сборной Чили, а уже 2 февраля примут в домашних стенах Колумбию.
Таблицу южноамериканского отбора возглавляет Бразилия (35 очков). На второй позиции – Аргентина (29 баллов).
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