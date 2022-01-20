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Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие поединки квалификации к ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

А причина?

Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие поединки квалификации к ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси не был включен в заявку "альбиселесте" на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022, которые пройдут в конце января и начале февраля. Ранее Лео переболел коронавирусом. Он вернулся в общую группу парижан только во вторник, 18 января. Полная заявка от Лионеля Скалони выглядит следующим образом:

Напомним, 28 января аргентинцы проведут матч на выезде со сборной Чили, а уже 2 февраля примут в домашних стенах Колумбию.

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Таблицу южноамериканского отбора возглавляет Бразилия (35 очков). На второй позиции – Аргентина (29 баллов).

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 09:49
То постоянные мелкие травмы, то корона... Сдаёт у Месси здоровье и так отнюдь не богатырское... Но, главное, вовремя свалил из Барсы, подписав жирный контракт из ЖКХ. А чтоб не было совсем скучно, после чипсов начал бургеры рекламировать)))
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