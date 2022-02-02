Оставил Месси позади. Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборов на ЧМ в Южной Америке

Нападающий национальной сборной Уругвая Луис Суарес реализовал 11-метровый удар в поединке квалификации на ЧМ-2022 против Венесуэлы (4:1).

Форвард мадридского "Атлетико" провел свой 28-й гол в отборах на Мундиаль и вышел на первое место в списке бомбардиров Южной Америки, опередив Лионеля Месси – в активе аргентинца 27 "автографов".

Также Суарес делит 4-ю позицию в целом в рамках квалификаций, он сравнялся с иранским футболистом Каримом Багери (28 голов). Рекорд пока принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы (39). В ТОП-3 входят Криштиану Роналду (36) и Али Даеи (35).