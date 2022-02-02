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Оставил Месси позади. Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборов на ЧМ в Южной Америке

Чемпионат мира FIFA
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Цифры и еще раз цифры

Оставил Месси позади. Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборов на ЧМ в Южной Америке

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий национальной сборной Уругвая Луис Суарес реализовал 11-метровый удар в поединке квалификации на ЧМ-2022 против Венесуэлы (4:1).

Форвард мадридского "Атлетико" провел свой 28-й гол в отборах на Мундиаль и вышел на первое место в списке бомбардиров Южной Америки, опередив Лионеля Месси – в активе аргентинца 27 "автографов".

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Также Суарес делит 4-ю позицию в целом в рамках квалификаций, он сравнялся с иранским футболистом Каримом Багери (28 голов). Рекорд пока принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы (39). В ТОП-3 входят Криштиану Роналду (36) и Али Даеи (35).

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
02.02.2022 в 08:47
Та пофигу, золотой мячик забронирован за гномом до 2030 года. Кстати, до прошлых результатов France Football мне Месси был скорее безразличен, а теперь скорее раздражает. Да, я прекрасно понимаю, что ни Франс Футбол, ни Месси не отвечают за мнения участников голосования (в основном из Африки, Азии, Ю.Америки), которые голосовали "по инерции". Но "ложечка и осадочек" никуда не делись.
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