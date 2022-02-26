Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Швеции отказалась от игры против сборной России и призывает ФИФА отменить матчи агрессора
Вслед за Польшей
Фото: ESPN
Шведский футбольный союз заявил, что национальная сборная не будет играть против сборной России вне зависимости от места проведения матча. Также организация призывает ФИФА отменить мартовские матчи сборной России:
"Незаконное и абсолютно необоснованное вторжение в Украину делает все футбольные контакты с Россией невозможными. Поэтому мы призываем ФИФА отменить матчи плей-офф в марте, в которых Россия должна была принимать участие. Однако не смотря на решение ФИФА, мы с Россией в марте играть не будем".
Также глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил:
"Мы не сомневаемся, что ФИФА прислушается к нашему мнению. Россия не должна участвовать, пока это безумие продолжается".
Ранее сборная Польши также отказалась от игр против сборной России.
Популярное сейчас
- Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле
- Названы новые данные по количеству погибших врагов. В Василькове отбита атака
- Ситуация в Киеве: возле метро Берестейская уничтожена вражеская колонна, ВСУ оттесняют ДРГ
- Левандовский: Я поговорю с товарищами по сборной по поводу матча против России
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО