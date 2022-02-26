Сборная Швеции отказалась от игры против сборной России и призывает ФИФА отменить матчи агрессора

Шведский футбольный союз заявил, что национальная сборная не будет играть против сборной России вне зависимости от места проведения матча. Также организация призывает ФИФА отменить мартовские матчи сборной России:

"Незаконное и абсолютно необоснованное вторжение в Украину делает все футбольные контакты с Россией невозможными. Поэтому мы призываем ФИФА отменить матчи плей-офф в марте, в которых Россия должна была принимать участие. Однако не смотря на решение ФИФА, мы с Россией в марте играть не будем".

Также глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил:

"Мы не сомневаемся, что ФИФА прислушается к нашему мнению. Россия не должна участвовать, пока это безумие продолжается".

Ранее сборная Польши также отказалась от игр против сборной России.