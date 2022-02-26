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Сборная Швеции отказалась от игры против сборной России и призывает ФИФА отменить матчи агрессора

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(4 голосов)

Вслед за Польшей

Сборная Швеции отказалась от игры против сборной России и призывает ФИФА отменить матчи агрессора

Фото: ESPN

UA-Футбол
Новина українською

Шведский футбольный союз заявил, что национальная сборная не будет играть против сборной России вне зависимости от места проведения матча. Также организация призывает ФИФА отменить мартовские матчи сборной России:

"Незаконное и абсолютно необоснованное вторжение в Украину делает все футбольные контакты с Россией невозможными. Поэтому мы призываем ФИФА отменить матчи плей-офф в марте, в которых Россия должна была принимать участие. Однако не смотря на решение ФИФА, мы с Россией в марте играть не будем".

Также глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил:

"Мы не сомневаемся, что ФИФА прислушается к нашему мнению. Россия не должна участвовать, пока это безумие продолжается".

Ранее сборная Польши также отказалась от игр против сборной России.

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В статье: Чемпионат Мира Национальная сборная Швейцарии Национальная сборная России война с Россией
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Комментарии (8)
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vlapa (Киев)
26.02.2022 в 18:03
Ну теперь Россия будет чемпионом в альтернативном чемпионате. Думаю у ДНР и ЛНР (которых не приняли в чемп непризнаных государств) ей по силе выиграть
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+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 18:12
Ні, наша перемога завершиться взяттям Москви разом з об'єднаною Європою. Ще трохи і Грузія назад відіжме Абхазію та Південну Осетію, Молдова поверне собі Пріднєстров'є. Китай забере половину Сибіру. Японія забере собі Чукотку, Камчатку, Магадан та Хабаровс.край. Так що від Россії буде пшик.
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+3
0
vlapa (Киев)
26.02.2022 в 18:17
Твої слова та богу в вуха
+3
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 17:54
Адміни, будь ласка забаньте по IP Владіміра22
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2022 в 17:37
Швеція, Фінляндія та Україна мають бути в НАТО!
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 17:32
Спасибо, братья! Чем больше команд будут бойкотировать изгоев, тем скорее в ФИФА появятся мозги.
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
26.02.2022 в 17:30
Пока там у власти злобный карлик никаких с ними контактов . Как его посадят тогда можно рассмотреть
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+5
-1
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Sins (Кропивницкий)
26.02.2022 в 17:25
Швеція молодці! орків і далі гнати по всім фронтам! Пошли на х.й!!!
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+7
0


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