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Так и запишем - пособники Путина. ФИФА не дисквалифицировала Россию
Но хотя бы лишила названия, гимна и флага
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА не осмелилась дисквалифицировать сборную страны, которая вероломно напала на Украину.
Как известно, 24 марта россия должна играть с Польшей в полуфинале плей-офф за выход на Чемпионат мира 2022 года. Однако Польский футбольный союз выступил против встречи с этой сборной. Впоследствии Польшу поддержали Швеция и Чехия, сыграющие в параллельном полуфинале.
Однако в ФИФА пошли на соглашение с совестью и постановили, что матч должен состояться. Правда, при нескольких условиях – поединок должен состояться на нейтральном поле, россия не сможет использовать свой флаг и гимн, и собственно команда будет называться сборная Футбольного союза россии.
"ФИФА хотела бы повторить свое осуждение применения силы Россией во время ее вторжения в Украину. Насилие никогда не является решением, и ФИФА выражает глубокую солидарность со всеми пострадавшими от происходящего в Украине людьми.
ФИФА снова призывает к немедленному восстановлению мира и конструктивному диалогу, который необходимо немедленно начать. ФИФА поддерживает тесные контакты с Украинской футбольной ассоциацией и членами украинского футбольного сообщества", - говорится в официальном заявлении.
Впрочем, есть надежда, что справедливость восторжествует. ФИФА утверждает, что продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями по дальнейшим санкциям. Не исключено, что ФИФА изменит мнение и дисквалифицирует россию, если "ситуация быстро не улучшится".
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