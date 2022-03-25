Южная Америка определила еще двух участников Чемпионата мира-2022

В ночь на пятницу, 25 марта, состоялись матчи 17-го тура отбора в ЧМ-2022 в Южной Америке. По их итогам были определены еще два участника Мундиаля, которые составят компанию Бразилии и Аргентине.

Для того чтобы гарантированно выйти на ЧМ, Эквадору нужно было обыграть на выезде Парагвай. Команда Густаво Альфаро не справилась с заданием, проиграв 1:3.

Впрочем, эквадорцам сильно помог Уругвай. Чарруа встречались с главным конкурентом, который, собственно, и мог подвинуть как Уругвай, так и Эквадор – сборной Перу. Уругвайцы в итоге одержали минимальную победу благодаря единственному голу звезды чемпионата Бразилии из «Фламенго» Де Арраскеты. Он удачно сориентировался в штрафной площадке после того, как кто-то из партнеров попал в поперечину.

Благодаря этому результаты Эквадор и Уругвай стали недостижимыми для Перу. Сами Инки могут попасть в межконтинентальный плей-офф. Им нужно защитить свое пятое место – для этого необходимо обыграть в последнем туре Парагвай. Иначе их может обойти Колумбия, которая сыграет с Венесуэлой, или даже Чили, которая будет встречаться с Уругваем.

В двух других матчах дня Бразилия разбила Чили 4:0 (голами отличились Неймар, Винисиус Жуниор, Коутиньо и Ришарлисон), а Колумбия обыграла Боливию 3:0 (Диас, Борха и Урибе).

Турнирное положение

М Сборные И В Н П РМ О 1 Бразилия 16 13 3 0 36:5 40 2 Аргентина 15 10 5 0 23:7 35 3 Эквадор 17 7 4 6 26:18 25 4 Уругвай 17 7 4 6 20:22 25 5 Перу 17 6 3 8 17:22 21 6 Колумбия 17 4 8 5 19:19 20 7 Чили 17 5 4 8 19:24 19 8 Парагвай 17 3 7 7 12:24 16 9 Боливия 17 4 3 10 23:38 15 10 Венесуэла 16 3 1 12 14:30 10

Календарь оставшихся матчей

17-й тур, 25 марта

Аргентина - Венесуэла

18-й тур, 29 марта