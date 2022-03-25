Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Южная Америка определила еще двух участников Чемпионата мира-2022
Отбор на Мундиаль подходит к концу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на пятницу, 25 марта, состоялись матчи 17-го тура отбора в ЧМ-2022 в Южной Америке. По их итогам были определены еще два участника Мундиаля, которые составят компанию Бразилии и Аргентине.
Для того чтобы гарантированно выйти на ЧМ, Эквадору нужно было обыграть на выезде Парагвай. Команда Густаво Альфаро не справилась с заданием, проиграв 1:3.
Впрочем, эквадорцам сильно помог Уругвай. Чарруа встречались с главным конкурентом, который, собственно, и мог подвинуть как Уругвай, так и Эквадор – сборной Перу. Уругвайцы в итоге одержали минимальную победу благодаря единственному голу звезды чемпионата Бразилии из «Фламенго» Де Арраскеты. Он удачно сориентировался в штрафной площадке после того, как кто-то из партнеров попал в поперечину.
Благодаря этому результаты Эквадор и Уругвай стали недостижимыми для Перу. Сами Инки могут попасть в межконтинентальный плей-офф. Им нужно защитить свое пятое место – для этого необходимо обыграть в последнем туре Парагвай. Иначе их может обойти Колумбия, которая сыграет с Венесуэлой, или даже Чили, которая будет встречаться с Уругваем.
В двух других матчах дня Бразилия разбила Чили 4:0 (голами отличились Неймар, Винисиус Жуниор, Коутиньо и Ришарлисон), а Колумбия обыграла Боливию 3:0 (Диас, Борха и Урибе).
Турнирное положение
|М
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|16
|13
|3
|0
|36:5
|40
|2
|Аргентина
|15
|10
|5
|0
|23:7
|35
|3
|Эквадор
|17
|7
|4
|6
|26:18
|25
|4
|Уругвай
|17
|7
|4
|6
|20:22
|25
|5
|Перу
|17
|6
|3
|8
|17:22
|21
|6
|Колумбия
|17
|4
|8
|5
|19:19
|20
|7
|Чили
|17
|5
|4
|8
|19:24
|19
|8
|Парагвай
|17
|3
|7
|7
|12:24
|16
|9
|Боливия
|17
|4
|3
|10
|23:38
|15
|10
|Венесуэла
|16
|3
|1
|12
|14:30
|10
Календарь оставшихся матчей
17-й тур, 25 марта
- Аргентина - Венесуэла
18-й тур, 29 марта
- Боливия - Бразилия
- Чили - Уругвай
- Эквадор - Аргентина
- Перу - Парагвай
- Венесуэла - Колумбия
Популярное сейчас
- Денег нет, но вы держитесь. У рф закончились средства на зарплаты своим боевикам
- Сенсационный бенефис Бэйла. Уэльс - Австрия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Италия пропустит Чемпионат мира, Бэйл вывел Уэльс в финал плей-офф. Главные новости за 24 марта
- Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
Новости по теме
- 01:03 Украинские Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
- 00:50 Украинские Генштаб ВСУ: Противник в очередной раз попытается блокировать столицу Украины
- 00:17 Украинские Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки