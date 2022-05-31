Секреты Стива Кларка: как проигранный матч в мордоре побудил Шотландию к переменам

На первый взгляд Шотландия всегда остается неизменной. Если "рядового" болельщика разбудить в три ночи, то он легко опишет, как играет "тартановая армия": это силовой футбол, приправленный интенсивным прессингом, с коллективным отбором, ставкой на быстрые фланги и навесные передачи. Вспомните тот же поединок Евро-2020 против Англии, в котором шотландцы боролись и в конце концов таким образом перекрыли кислород Гаррету Саутгейту.

Впрочем, вот это постоянство, окутанное нотками традиционализма, является определенным стереотипом: команда постоянно трансформируется и благодаря принятым решениям уверенно двигается вперед. Инициатором стал главный тренер Стивен Кларк, триггером — полностью проигранный матч в москве.

Стив Кларк находится у руля Шотландии два с половиной года, однако еще в начале своего пути рисковал уйти в отставку. Он принял команду в полуразваленном состоянии (Алекс Маклиш ужасно стартовал в квалификации ЧЕ-2020 — проигрышем Казахстану 0:3) и после пяти туров во главе не знал, куда деваться. Нервная победа над Кипром (2:1) была перечеркнута серией поражений - Бельгии (0:3, 0:4) и россии (1:2, 0:4).

В начале отбора Шотландия четко понимала свое место — если красные дьяволы выглядели несомненными фаворитами, то россияне воспринимались в роли прямых конкурентов. По приезде в москву подопечные Кларка держались солидно и структурированно, но их хватило на 55 минут: Дзюба выстрелил дублем, Оздоев и Головин дополнили всеобщую картину.

Как ни старалась шотландская пресса найти оптимизм, называя соперника неповоротливым, она признала его безжалостность и беспомощность Стива. "Это причинило мне боль. Я стал сомневаться в себе и подумал: "Что мне делать?".

С тех пор Шотландия успела побывать на крупном международном форуме и вот сейчас борется за билет в Катар. В последний раз "тартановая армия" выступала на чемпионате мира в 1998-м.

Что же произошло?

Оправданный риск

Шотландия завершила основной этап квалификации ЧЕ-2020 на третьем месте. По ходу дела Кларк перепробовал разные рисунки, – 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1, – но пришел к выводу, что не смог как следует залатать оборону (17 пропущенных мячей, 14 - под его руководством). Впереди ожидал полуфинал Лиги наций (путь С) против Израиля. Будучи первоклассным фулбеком в прошлом, Стивен очертил четкие приоритеты на будущее – обязательно укрепить откровенно дырявую защиту.

"Я позвонил своим ассистентам и сказал: "Мы не можем вернуться к варианту в четыре защитника". Я никогда не тренировал тройку защитников и для меня это было вызовом. У нас хорошие левые защитники – Киран Тирни и Эндрю Робертсон. Мы должны были вписать их в одну команду, хоть это не просто. Моя идея заключалась в том, чтобы заиграть Тирни в качестве одного из центральных защитников. А также не менее безумное решение, что Скотт Мактоминей тоже сможет сыграть в качестве фулбека".

Тирни и Робертсон

Честно говоря, Шотландия не может похвастаться достаточной глубиной состава. Кларк это понимал и рисковал, применив схему 3-4-2-1. Он действительно заставил Мактоминея отрабатывать на фланге обороны, а Тирни – в ее центре (в то же время Робертсон играл как на родной позиции, так и левого полузащитника).

"Тартановая армия" имеет не так много квалифицированных исполнителей с именем и Стивен дал возможность всем. Своими перестановками он постепенно адаптировал футболистов к новым амплуа, чем ликвидировал нарастающий конфликт между Тирни и Робертсоном. Представитель "Арсенала" болезненно реагировал на недостаточное количество игровой практики, говорил о желании конкурировать с "ливерпульцем" и в новых условиях только раскрылся.

"Я доверил Кирану роль центрального защитника. Но мне пришлось ему ее продать. Он задавал много вопросов. Я сказал ему, что люблю его и хочу, чтобы он играл на этой позиции. В конце концов, это стало большой частью продвижения команды вперед", - пояснил Кларк.

Принесло ли это пользу? Шотландия не пропустила в битве с Израилем и не прогнулась перед более искусными сербами. В обоих случаях судьба путевки на чемпионат Европы решилась в серии пенальти, но нас интересует конкретный момент - британцы действительно перестроились, действовали увереннее и организованнее.

Все познается в сравнении. Шотландии совсем чуть-чуть не хватило до повышения в дивизион А Лиги наций, а отбор ЧМ-2022 подытожился второй строчкой. Сколько мячей пропущено? Семь.

Умение убеждать

Проблема Тирни-Робертсона оказалась не единственной. С ее устранением Кларк переключился на фигуру Линдона Дайкса – уроженца Австралии, родителями которого являются шотландцы. Атакующий полузащитник "Квинз Парк Рейнджерс" получил предложение сменить гражданство и долго колебался.

Тогда Стивен, который за счет Линдона рассчитывал расширить обойму, стал в позу – говорил прямо и конкретно. "Я сказал Линдону: "Не знаю, чувствуешь ли ты себя шотландцем или австралийцем. Но ты должен решить, хочешь ли ты играть за Шотландию или Австралию. Я не могу заглянуть в твой разум". Он перезвонил: "Я - шотландец. Моя жена – шотландка, моя дочь – шотландка. Я хочу играть".

В итоге Дайкс принял участие в 21 поединке и отметился 6 результативными выстрелами (4 - в отборе ЧМ-2022).

Собственно, такое поведение помогло Кларку протолкнуть идею с 3-4-2-1. Он четко объяснил, что ждет сборную и почему она должна трансформироваться. После победного, но тяжелого матча против Чехии в Лиге наций (2:1; сентябрь 2020-го) Стив собрал раздевалку и получил полную поддержку с ее стороны.

“Я не был уверен, что они купятся на это. И каждый из них сказал мне: "Нет, нам это нравится. Мы чувствуем себя хорошо, это самое комфортное, что мы ощущали на поле за долгое время". И мы придерживались этого правила. Я думаю, что успех, который мы имеем, вырос оттуда", – поделился соображениями тренер.

Привитие менталитета

За плечами Шотландии глубокая история, пронизанная большими достижениями. Впрочем, до появления Кларка эта самая история была обычным бременем на шее каждого исполнителя. СМИ писали о фатализме вокруг команды и это наставник понял после избиения россиянами.

"Только после того, как вы пострадаете в первых играх, то поймете, что есть проблема. Нам нужно было найти способ изменить менталитет проигравших. Ведь мы просто появляемся, получаем поражение, нокаутируемся, идем на следующий турнир, а менеджера увольняют”, – рассказал Стивен.

Победы над Кипром, Казахстаном и Чехией, пострадавшей от коронавируса, заложили первые кирпичики психологического прогресса.

“Мы выиграли 2:1, нам удалось продержаться в конце. Мы пришли после этой игры, все сидели в раздевалке и переводили дыхание. Я говорю: “Ребята, так мы выиграли игру. Вот как вы строите команду, вот как вы строите командную работу”, – вспомнил Кларк события сентября 2020-го.

Яркий показатель того, насколько возросла уверенность коллектива, был продемонстрирован в вышеупомянутом финале плей-офф против Сербии. "Тартановая армия" повела в счете на 52 минуте, однако за считанные мгновения до финального свистка свое слово сказал Лука Йович. В такие моменты можно легко растеряться, но Стив не просто успокоил игроков, а убедился в их холодной голове.

“После 90 минут мы собрались вместе, я волновался. Но я услышал голоса – Робертсона, Макгинна, Джека Райана, Каллума Макгрегора – в них звучала решимость. “Ребята, мы еще ничего не потеряли. У нас еще есть шанс пройти через это. Давайте позаботимся о том, чтобы в следующие 30 минут мы отдали все силы на поле и добрались до чемпионата Европы”.

Мне не нужно было говорить слишком много. И футболисты это сделали. В нашем составе так много хороших людей. Это был процесс — привлечь хороших людей и представить идею, что мы можем добиться успеха".

Сегодня Шотландия становится другой. Ей до сих пор не свойственна красота, элегантность и другие привлекающие фанатов изюминки. Но эта команда хорошо тактически подкована, универсальна, вынослива и понимает конечную цель, чего точно не наблюдалось раньше. Она не выглядит робкой и спокойно бросает вызовы: заметьте, что на протяжении дистанции отбора ЧМ-2022 Стивен Кларк уступил однажды — бешеной Дании.

Многие украинские болельщики мысленно "проходят" Шотландию и готовятся к Уэльсу. Если честно, "тартановая армия" кажется куда более сложным оппонентом, способным запутать кружевом перемещений на поле и выносливостью. И все это сделал Стивен Кларк.