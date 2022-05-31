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Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ!

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Вместе победим врага!

Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ!

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока украинцы на поле будут бороться за выход в следующий раунд плей-офф Чемпионата мира, украинцы в тылу смогут задонатить средства на 1000 планшетов для ВСУ. Болеем за наших! Собираем на ВСУ!

Сбор начнется 1 июня в 21:30 во время онлайн-трансляции комментария поединка Национальной сборной Украины по футболу против Шотландии.

На канале Footballhub при поддержке Parimatch Ukraine состоится трансляция комментария матча от известного телеведущего, общественного деятеля и волонтера Сергея Притулы, а также солдата ВСУ и спортивного комментатора Вадима Скичка. Все собранные во время трансляции средства будут перечислены в фонд Сергея Притулы.

Каждый игрок сборной будет сражаться на поле, чтобы приблизить победу Украины на своем фронте. Вы тоже можете поддержать украинское войско всего в 3 шага:

  1. Включить трансляцию
  2. Перечислить комфортную вам сумму
  3. Наслаждаться футбольным поединком.

Бренд Parimatch одним из первым публично заявил четкую проукраинскую позицию и полностью изолировал Россию еще в марте. В течение трех месяцев бренд Parimatch и команда помогают ВСУ бороться за то, что силой не отнять – победу свободной нации.

Болеем за наших! Собираем на ВСУ!

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В статье: ПариМатч Вадим Скичко Сергей Притула
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
31.05.2022 в 16:06
Це добре, подивимось.
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Пришта Литин (Київ)
31.05.2022 в 15:02
ПЕ-РЕ-МО-ГА!!!!
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