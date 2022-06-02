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"Украинцы долго тренировались". Автор единственного гола шотландцев высказался о поражении тартановых

Чемпионат мира FIFA
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Сбились на лонгболлы

"Украинцы долго тренировались". Автор единственного гола шотландцев высказался о поражении тартановых

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 1 июня, сборная Украины обыграла главную команду Шотландии в Глазго на "Хэмпден Парк" в рамках полуфинала квалификации на ЧМ-2022 (1:3). Единственный гол "тартановой армии" на 79-й минуте встречи забил Каллум Макгрегор. Цитирует хавбека "Селтика" пресс-служба УЕФА.

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"Футбол – это игра упущенных моментов и больших возможностей. Макгинн играл фантастически, он был настоящим лидером на поле. Он забил много мячей, сегодня он ушел с поля без гола, но все упускают моменты. Нам нужно пережить эту неудачу, собраться и попытать счастья еще раз".

"Украинцы долго тренировались. Мы знали, что они подойдут к матчу в хорошей форме. Это был большой поединок. Обе команды были готовы. Но нам не удавалось контролировать игру так, как мы должны были это делать. На этом уровне очень сложно возвращаться в игру после пропущенного мяча".

"Думаю, мы делали слишком много длинных передач в начале матча. В последнее время мы смотрелись солидно, демонстрировали хороший футбол. Нам удавалось играть на коротких передачах и контролировать ход матча. Сегодня все сразу пошло не так, а потом игра превратилась в борьбу за мяч".

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В статье: Украина Шотландия Каллум Макгрегор
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Источник:
uefa.com

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