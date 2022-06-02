Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Украинцы долго тренировались". Автор единственного гола шотландцев высказался о поражении тартановых
Сбились на лонгболлы
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 1 июня, сборная Украины обыграла главную команду Шотландии в Глазго на "Хэмпден Парк" в рамках полуфинала квалификации на ЧМ-2022 (1:3). Единственный гол "тартановой армии" на 79-й минуте встречи забил Каллум Макгрегор. Цитирует хавбека "Селтика" пресс-служба УЕФА.
"Футбол – это игра упущенных моментов и больших возможностей. Макгинн играл фантастически, он был настоящим лидером на поле. Он забил много мячей, сегодня он ушел с поля без гола, но все упускают моменты. Нам нужно пережить эту неудачу, собраться и попытать счастья еще раз".
"Украинцы долго тренировались. Мы знали, что они подойдут к матчу в хорошей форме. Это был большой поединок. Обе команды были готовы. Но нам не удавалось контролировать игру так, как мы должны были это делать. На этом уровне очень сложно возвращаться в игру после пропущенного мяча".
"Думаю, мы делали слишком много длинных передач в начале матча. В последнее время мы смотрелись солидно, демонстрировали хороший футбол. Нам удавалось играть на коротких передачах и контролировать ход матча. Сегодня все сразу пошло не так, а потом игра превратилась в борьбу за мяч".
Популярное сейчас
- Последний шаг. Украина за право сыграть на ЧМ поспорит с Уэльсом - дата матча
- Шотландия - Украина 1:3. В шаге от Мундиаля
- Шотландия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧС-2022
- Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча квалификации на ЧМ-2022
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО