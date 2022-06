Сборная Шотландии в Twitter поздравила Украину с победой

В рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 сборная Шотландия на своем поле принимала национальную команду Украины. Матч завершился победой подопечных Александра Петраков (3:1), которые продолжат борьбу за участие на Мундиале.

Несмотря на поражение, "тартановая армия" поздравила Украину с победой. Пресс-служба шотландцев опубликовала пост в Twitter, в котором отметила единство с украинцами.

Congratulations to Ukraine ????????



We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.#SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx