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Сборная Шотландии в Twitter поздравила Украину с победой
Мощный месседж
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 сборная Шотландия на своем поле принимала национальную команду Украины. Матч завершился победой подопечных Александра Петраков (3:1), которые продолжат борьбу за участие на Мундиале.
Несмотря на поражение, "тартановая армия" поздравила Украину с победой. Пресс-служба шотландцев опубликовала пост в Twitter, в котором отметила единство с украинцами.
“Поздравляем Украину. Мы были соперниками 90 минут на поле сегодня вечером, но продолжаем быть солидарны с вами сейчас“, - сказано в сообщении.
Congratulations to Ukraine ????????— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 1, 2022
We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.#SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx
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