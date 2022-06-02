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Сборная Шотландии в Twitter поздравила Украину с победой

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(2 голосов)

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Сборная Шотландии в Twitter поздравила Украину с победой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 сборная Шотландия на своем поле принимала национальную команду Украины. Матч завершился победой подопечных Александра Петраков (3:1), которые продолжат борьбу за участие на Мундиале.

Несмотря на поражение, "тартановая армия" поздравила Украину с победой. Пресс-служба шотландцев опубликовала пост в Twitter, в котором отметила единство с украинцами.

“Поздравляем Украину. Мы были соперниками 90 минут на поле сегодня вечером, но продолжаем быть солидарны с вами сейчас“, - сказано в сообщении.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (2)
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Brian Cohen (Дніпро)
02.06.2022 в 10:43
З Шотландії треба брати приклад, це люди з великої літери.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.06.2022 в 10:40
Достойно. Дякуємо.
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