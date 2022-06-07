Квалификация. Сборная Австралии обыграла ОАЭ и вышла в следующий раунд отбора в Катар

Национальная сборная Австралии обыграла команду ОАЭ (2:1) и вышла в следующий раунд стыков отбора на Чемпионат мира в Катаре.

Теперь Австралийцам предстоит сыграть в решающем матче за выход на чемпионат мира со сборной Перу. Встреча состоится 13 июня.

ОАЭ – Австралия 1:2.

57' Кайо Канедо – 53' Джексон Ирвин, 84' Айдин Хрустич