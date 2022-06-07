Чемпионат мира FIFA
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Квалификация. Сборная Австралии обыграла ОАЭ и вышла в следующий раунд отбора в Катар
Осталась одна игра
Национальная сборная Австралии обыграла команду ОАЭ (2:1) и вышла в следующий раунд стыков отбора на Чемпионат мира в Катаре.
Теперь Австралийцам предстоит сыграть в решающем матче за выход на чемпионат мира со сборной Перу. Встреча состоится 13 июня.
ОАЭ – Австралия 1:2.
57' Кайо Канедо – 53' Джексон Ирвин, 84' Айдин Хрустич
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