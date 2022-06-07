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Квалификация. Сборная Австралии обыграла ОАЭ и вышла в следующий раунд отбора в Катар

Чемпионат мира FIFA
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Осталась одна игра

Квалификация. Сборная Австралии обыграла ОАЭ и вышла в следующий раунд отбора в Катар

Новина українською

Национальная сборная Австралии обыграла команду ОАЭ (2:1) и вышла в следующий раунд стыков отбора на Чемпионат мира в Катаре.

Теперь Австралийцам предстоит сыграть в решающем матче за выход на чемпионат мира со сборной Перу. Встреча состоится 13 июня.

ОАЭ – Австралия 1:2.

57' Кайо Канедо – 53' Джексон Ирвин, 84' Айдин Хрустич

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В статье: Австралия Перу ОАЭ Чемпионат Мира
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