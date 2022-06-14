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Коста-Рика стала последним участником ЧМ-2022
Известны все 32 сборных, которые в конце 2022-го поедут в Катар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Коста-Рики стала последним, 32-м, участником Чемпионата мира 2022, который пройдет в Катаре. В межконтинентальном плей-офф представитель КОНКАКАФ одолел Новую Зеландию благодаря голу уже на третьей минуте от форварда Джоэла Кэмпбелла.
Для сборной Коста-Рики это шестое участие в финальных частях Чемпионатов мира. Из шести последних (с учетом ЧМ-2022) команда приняла участие в пяти. Самым высоким достижением команды является выход в четвертьфинал на Мундиале в Бразилии в 2014-м.
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