  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Коста-Рика стала последним участником ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коста-Рика стала последним участником ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Известны все 32 сборных, которые в конце 2022-го поедут в Катар

Коста-Рика стала последним участником ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Коста-Рики стала последним, 32-м, участником Чемпионата мира 2022, который пройдет в Катаре. В межконтинентальном плей-офф представитель КОНКАКАФ одолел Новую Зеландию благодаря голу уже на третьей минуте от форварда Джоэла Кэмпбелла.

Для сборной Коста-Рики это шестое участие в финальных частях Чемпионатов мира. Из шести последних (с учетом ЧМ-2022) команда приняла участие в пяти. Самым высоким достижением команды является выход в четвертьфинал на Мундиале в Бразилии в 2014-м.

Ранее мы сообщали об окончательном списке участников ЧМ-2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новая Зеландия Коста-Рика
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде