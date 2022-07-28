Погба рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы колена

Полузащитник "Ювентуса" и национальной сборной Франции Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира-2022. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее Погба получил травму колена во время тренировки команды на сборах в США. Футболисту диагностировали повреждение латерального мениска. У хавбека есть два решения проблемы. Одним из вариантов является хирургическое вмешательство, из-за чего Погба пропустит 40-60 дней.

Однако обычно считается, что это больше подходит для молодых игроков, так как может повлиять на подвижность колена.

Второй вариант предусматривает наложение швов на повреждение, но это может вывести игрока из строя на 4-5 месяцев - это будет означать пропуск ЧМ-2022. Сам Поль, прежде чем принять решение, проконсультируется с профильным врачом.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.