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Погба рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы колена

Чемпионат мира FIFA
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У француза есть два решения проблемы

Погба рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы колена

Фото: juventus.com

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" и национальной сборной Франции Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира-2022. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее Погба получил травму колена во время тренировки команды на сборах в США. Футболисту диагностировали повреждение латерального мениска. У хавбека есть два решения проблемы. Одним из вариантов является хирургическое вмешательство, из-за чего Погба пропустит 40-60 дней.

Однако обычно считается, что это больше подходит для молодых игроков, так как может повлиять на подвижность колена.

Второй вариант предусматривает наложение швов на повреждение, но это может вывести игрока из строя на 4-5 месяцев - это будет означать пропуск ЧМ-2022. Сам Поль, прежде чем принять решение, проконсультируется с профильным врачом.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
Football-Italia

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
28.07.2022 в 14:05
Ось тому я й не хотів щоб його підписував Реал: розпіарений мажор, ще й травмується постійно. Досить Азара. Ювентус вже колись Ремзі підписав, а життя так нічому й не навчило.
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