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Погба получил травму на тренировке Юве - он пропустит матч с Барселоной

Италия
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Неудачный старт для француза в новом клубе

Погба получил травму на тренировке Юве - он пропустит матч с Барселоной

Фото: juventus.com

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Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба получил травму, сообщает пресс-службу итальянского клуба.

Погба почуствовал боль в правом колене во время тренировок и прошел медицинское обследование. В ходе осмотра у француза было выявлено повреждение латерального мениска. Таким образом, футболист не поедет с "бьянконери" в Даллас (США) на контрольный матч с "Барселоной", который состоится 27 июля.

В ближайшие часы ему предстоит консультация специалиста-ортопеда.

Напомним, что Погба перешел в "Ювентус" этим летом на правах свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
juventus.com

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