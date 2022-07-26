Погба получил травму на тренировке Юве - он пропустит матч с Барселоной

Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба получил травму, сообщает пресс-службу итальянского клуба.

Погба почуствовал боль в правом колене во время тренировок и прошел медицинское обследование. В ходе осмотра у француза было выявлено повреждение латерального мениска. Таким образом, футболист не поедет с "бьянконери" в Даллас (США) на контрольный матч с "Барселоной", который состоится 27 июля.

В ближайшие часы ему предстоит консультация специалиста-ортопеда.

Напомним, что Погба перешел в "Ювентус" этим летом на правах свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Юнайтед".