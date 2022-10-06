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Турция отправит в Катар ещё 250 военных к 3-м тысячам полицейских для обеспечения безопасности во время ЧМ
Турция не одна будет помогать в этом стране-хозяйке мундиаля
Getty Images / Global Images Ukraine
Парламент Турции одобрил запрос Реджепа Эрдогана на отправку в Катар 250-ти военных и военно-морского судна класса корвет для обеспечения безопасности на чемпионате мира.
Они присоединятся к ранее направленным 3-м тысячам полицейских.
Военные присоединятся к служащим из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана. По словам президента Турции, целью таких мер является "противодействие различным угрозам и особенно терроризму".
Оппозиционные силы в Турции раскритиковали данное решение, аргументируя это недопустимостью использования армии и полиции в роли "частных охранных фирм".
Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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