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Турция отправит в Катар ещё 250 военных к 3-м тысячам полицейских для обеспечения безопасности во время ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Турция не одна будет помогать в этом стране-хозяйке мундиаля

Турция отправит в Катар ещё 250 военных к 3-м тысячам полицейских для обеспечения безопасности во время ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Парламент Турции одобрил запрос Реджепа Эрдогана на отправку в Катар 250-ти военных и военно-морского судна класса корвет для обеспечения безопасности на чемпионате мира.

Они присоединятся к ранее направленным 3-м тысячам полицейских.

Военные присоединятся к служащим из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана. По словам президента Турции, целью таких мер является "противодействие различным угрозам и особенно терроризму".

Оппозиционные силы в Турции раскритиковали данное решение, аргументируя это недопустимостью использования армии и полиции в роли "частных охранных фирм".

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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В статье: Турция Чемпионат мира 2022 Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
apnews.com

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