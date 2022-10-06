Турция отправит в Катар ещё 250 военных к 3-м тысячам полицейских для обеспечения безопасности во время ЧМ

Парламент Турции одобрил запрос Реджепа Эрдогана на отправку в Катар 250-ти военных и военно-морского судна класса корвет для обеспечения безопасности на чемпионате мира.

Они присоединятся к ранее направленным 3-м тысячам полицейских.

Военные присоединятся к служащим из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана. По словам президента Турции, целью таких мер является "противодействие различным угрозам и особенно терроризму".

Оппозиционные силы в Турции раскритиковали данное решение, аргументируя это недопустимостью использования армии и полиции в роли "частных охранных фирм".

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.