Месси объявил, что чемпионат мира в Катаре будет для него последним

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил в интервью Star+ на вопросы о чемпионате мира-2022. Обладатель 7-ми Золотых мячей заявил, что этот мундиаль будет для него последним.

"Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно.

Я в хорошем физическом состоянии, в этом году здорово провел предсезонку, чего у меня не было годом ранее. Тогда из-за того, как все произошло (поздний и неожиданный переход в "ПСЖ" – прим. ред.), я поздно начал тренироваться, у меня не было игрового ритма, а сезон уже начался. Затем я вернулся из сборной с травмой и так не завершил начатое.

Я считаю дни до старта чемпионата мира, с замиранием сердца жду, когда он уже начнется. Хочется посмотреть, как все пройдет, чем все закончится. С одной стороны, мы хотим уже дождаться его начала, с другой – успешно выступить.

Все матчи будут сложные, именно поэтому чемпионаты мира особенные, ведь там не всегда побеждают фавориты и не все складывается предсказуемо.

Не знаю, можно ли нас считать главными претендентами. Да, Аргентина исторически является претендентом на победу, но сейчас мы не фавориты, есть команды, шансы которых выше", – сказал Месси.