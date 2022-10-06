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Месси объявил, что чемпионат мира в Катаре будет для него последним

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

То, что так не хотелось слышать

Месси объявил, что чемпионат мира в Катаре будет для него последним

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил в интервью Star+ на вопросы о чемпионате мира-2022. Обладатель 7-ми Золотых мячей заявил, что этот мундиаль будет для него последним.

"Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно.

Я в хорошем физическом состоянии, в этом году здорово провел предсезонку, чего у меня не было годом ранее. Тогда из-за того, как все произошло (поздний и неожиданный переход в "ПСЖ" – прим. ред.), я поздно начал тренироваться, у меня не было игрового ритма, а сезон уже начался. Затем я вернулся из сборной с травмой и так не завершил начатое.

Я считаю дни до старта чемпионата мира, с замиранием сердца жду, когда он уже начнется. Хочется посмотреть, как все пройдет, чем все закончится. С одной стороны, мы хотим уже дождаться его начала, с другой – успешно выступить.

Все матчи будут сложные, именно поэтому чемпионаты мира особенные, ведь там не всегда побеждают фавориты и не все складывается предсказуемо.

Не знаю, можно ли нас считать главными претендентами. Да, Аргентина исторически является претендентом на победу, но сейчас мы не фавориты, есть команды, шансы которых выше", – сказал Месси.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду заявил, что хочет сыграть на Евро-2024. К тому моменту ему будет 39 лет.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чемпионат мира 2022 ПСЖ
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Источник:
tn.com.ar

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