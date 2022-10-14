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Линекер призвал игроков-геев сделать каминг-аут во время ЧМ в Катаре. Он знает двух из АПЛ лично

Чемпионат мира FIFA
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Не ему же признаваться

Линекер призвал игроков-геев сделать каминг-аут во время ЧМ в Катаре. Он знает двух из АПЛ лично

Фото: twitter.com/GaryLineker/

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Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии, а теперь футбольный эксперт на ТВ Гари Линекер заявил что лично знает двух игроков-геев, выступающих в АПЛ. Он призвал их сделать каминг-аут на мундиале.

– Было бы здорово, если бы один из них или сразу два сделали каминг-аут во время чемпионата мира. Было бы потрясающе.

Я точно знаю, что некоторые были очень близки к каминг-ауту и размышляли об этом. Есть пара игроков, которых я знаю, но, конечно, не мне говорить, кто они.

– Почему игроки до сих пор не совершают каминг-аут?

– Страх. Страх перед неизвестностью, полагаю. Возможно, они беспокоятся о том, что могут подумать их одноклубники, хотя, скорее всего, те уже знают. Кажется безумием, что такая ситуация вообще существует, – сказал Линекер.

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира-2022 Нассер Аль-Хатер в Катаре заявил, что геям можно будет держаться за руки, а представителям ЛГБТ показывать радужные флаги.

При этом Нассер заявил, что радужные повязки на плече у капитанов сборной Англии ещё нескольких команд в компетенции ФИФА, но он не считает, что Чемпионат мира это место для политических заявлений (повязки символизируют борьбу с дискриминацией).

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В статье: Катар Гари Линекер Чемпионат мира 2022
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Источник:
mirror.co.uk

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