Источник: УАФ обратится в ФИФА с просьбой отстранить Иран от ЧМ в Катаре

Украинская ассоциация футбола собирается обратиться в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении сборной Ирана от выступления на чемпионате мира в Катаре.

Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхеколь.

Ukraine FA to make request to FIFA to consider excluding Iran from the World Cup in Qatar. Iran believed to be supplying weapons to Russia. Also breaking FIFA laws on human rights and discrimination