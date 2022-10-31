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Источник: УАФ обратится в ФИФА с просьбой отстранить Иран от ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Ассоциации закроют глаза на террор?

Источник: УАФ обратится в ФИФА с просьбой отстранить Иран от ЧМ в Катаре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская ассоциация футбола собирается обратиться в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении сборной Ирана от выступления на чемпионате мира в Катаре.

Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхеколь.

Иран продает России беспилотные летательные аппараты, которыми агрессор атакует мирные города уже которую неделю.

При этом Иран всячески отрицает свою причастность, несмотря на очевидные доказательства – многочисленные обломки беспилотников.

Напомним, что ранее глава УЕФА Александер Чеферин отказался дисквалифицировать от турниров под эгидой ассоциации Беларусь. Он "не видит в этом необходимости".

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В статье: УЕФА ФИФА Иран Катар Чемпионат мира 2022 УАФ
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