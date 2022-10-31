Источник: УАФ обратится в ФИФА с просьбой отстранить Иран от ЧМ в Катаре

Украинская ассоциация футбола собирается обратиться в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении сборной Ирана от выступления на чемпионате мира в Катаре.

Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхеколь.

Ukraine FA to make request to FIFA to consider excluding Iran from the World Cup in Qatar. Iran believed to be supplying weapons to Russia. Also breaking FIFA laws on human rights and discrimination — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) October 31, 2022

Иран продает России беспилотные летательные аппараты, которыми агрессор атакует мирные города уже которую неделю.

При этом Иран всячески отрицает свою причастность, несмотря на очевидные доказательства – многочисленные обломки беспилотников.

Напомним, что ранее глава УЕФА Александер Чеферин отказался дисквалифицировать от турниров под эгидой ассоциации Беларусь. Он "не видит в этом необходимости".