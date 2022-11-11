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Альварес, Ди Мария, Месси и травмированный Дибала – заявка Аргентины на ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Вероятно, Дибала восстановится к старту мундиаля

Альварес, Ди Мария, Месси и травмированный Дибала – заявка Аргентины на ЧМ в Катаре

Фото: скриншот

Новина українською

Аргентина опубликовала заявку на чемпионат мира в Катаре. В состав включили Пауло Дибалу, который травмирован с 13 октября.

Transfermarkt дает, что Дибала вернется в строй как раз 20-го ноября.

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Джеронимо Рулли ("Вильяреал").

Защитники: Гонсало Монтиель ("Севилья"), Науэль Молина ("Атлетико"), Герман Пеццелла ("Бетис"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Хуан Фойт ("Вильяреал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья (Севилья).

Полузащитники: Леандро Паредес ("Ювентус"), Гвидо Родригес ("Бетис"), Энцо Фернандес ("Бенфика"), Родриго Де Пауль ("Атлетико"), Эксекьель Паласиос ("Байер"), Алехандро Гомес ("Севилья"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон").

Нападающие: Пауло Дибала ("Рома"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Хоакин Корреа ("Интер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити").

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В статье: Лионель Месси Аргентина Анхель Ди Мария Катар Пауло Дибала Чемпионат мира 2022 Хулиан Альварес
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Комментарии (1)
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habosat
11.11.2022 в 19:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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