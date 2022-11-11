Альварес, Ди Мария, Месси и травмированный Дибала – заявка Аргентины на ЧМ в Катаре

Аргентина опубликовала заявку на чемпионат мира в Катаре. В состав включили Пауло Дибалу, который травмирован с 13 октября.

Transfermarkt дает, что Дибала вернется в строй как раз 20-го ноября.

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Джеронимо Рулли ("Вильяреал").

Защитники: Гонсало Монтиель ("Севилья"), Науэль Молина ("Атлетико"), Герман Пеццелла ("Бетис"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Хуан Фойт ("Вильяреал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья (Севилья).

Полузащитники: Леандро Паредес ("Ювентус"), Гвидо Родригес ("Бетис"), Энцо Фернандес ("Бенфика"), Родриго Де Пауль ("Атлетико"), Эксекьель Паласиос ("Байер"), Алехандро Гомес ("Севилья"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон").

Нападающие: Пауло Дибала ("Рома"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Хоакин Корреа ("Интер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити").