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Альварес, Ди Мария, Месси и травмированный Дибала – заявка Аргентины на ЧМ в Катаре
Вероятно, Дибала восстановится к старту мундиаля
Фото: скриншот
Аргентина опубликовала заявку на чемпионат мира в Катаре. В состав включили Пауло Дибалу, который травмирован с 13 октября.
Transfermarkt дает, что Дибала вернется в строй как раз 20-го ноября.
Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Джеронимо Рулли ("Вильяреал").
Защитники: Гонсало Монтиель ("Севилья"), Науэль Молина ("Атлетико"), Герман Пеццелла ("Бетис"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Хуан Фойт ("Вильяреал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья (Севилья).
Полузащитники: Леандро Паредес ("Ювентус"), Гвидо Родригес ("Бетис"), Энцо Фернандес ("Бенфика"), Родриго Де Пауль ("Атлетико"), Эксекьель Паласиос ("Байер"), Алехандро Гомес ("Севилья"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон").
Нападающие: Пауло Дибала ("Рома"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Хоакин Корреа ("Интер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити").
#Qatar2022 El sueño ya comenzó ????— Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 11, 2022
Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina ????????#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0
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