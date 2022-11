Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ

Теннисист Сергей Стаховский прокомментировал предложение главы ФИФА Джанни Инфантино остановить огонь между Украиной и Россией на время проведения чемпионата мира в Катаре. Спортсмен ответил президенту ассоциации в своем твиттере.

I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….

What a joke ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️