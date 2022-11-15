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Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ
Теннисист шокирован заявлениями президента ФИФА
Теннисист Сергей Стаховский прокомментировал предложение главы ФИФА Джанни Инфантино остановить огонь между Украиной и Россией на время проведения чемпионата мира в Катаре. Спортсмен ответил президенту ассоциации в своем твиттере.
"У меня есть отличная идея для Инфантино. Почему бы вам не предложить Ирану "Не исполнять смертные приговоры в течение месяца Чемпионата мира по футболу". это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою "человечность"…. Какая шутка????♂️????♂️????♂️", – написал теннисист.
I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 15, 2022
What a joke ????????♂️????????♂️????????♂️
Напомним, что во время обеда с представителями G20 Инфантино призвал остановить огонь на время проведения чемпионата мира в Катаре.
"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.
Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", – заявил Инфантино.
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