Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ

Теннисист Сергей Стаховский прокомментировал предложение главы ФИФА Джанни Инфантино остановить огонь между Украиной и Россией на время проведения чемпионата мира в Катаре. Спортсмен ответил президенту ассоциации в своем твиттере.

"У меня есть отличная идея для Инфантино. Почему бы вам не предложить Ирану "Не исполнять смертные приговоры в течение месяца Чемпионата мира по футболу". это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою "человечность"…. Какая шутка????‍♂️????‍♂️????‍♂️", – написал теннисист.

I have a great idea for mr. #Infantino why don’t you suggest to iran “Do not execute the death sentence penalties for the month of World Cup”..that would be a unique opportunity for the Iran’s leadership to show their “humanity”….

What a joke ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 15, 2022

Напомним, что во время обеда с представителями G20 Инфантино призвал остановить огонь на время проведения чемпионата мира в Катаре.