 Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Теннисист шокирован заявлениями президента ФИФА

Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ

Новина українською

Теннисист Сергей Стаховский прокомментировал предложение главы ФИФА Джанни Инфантино остановить огонь между Украиной и Россией на время проведения чемпионата мира в Катаре. Спортсмен ответил президенту ассоциации в своем твиттере.

"У меня есть отличная идея для Инфантино. Почему бы вам не предложить Ирану "Не исполнять смертные приговоры в течение месяца Чемпионата мира по футболу". это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою "человечность"…. Какая шутка????‍♂️????‍♂️????‍♂️", – написал теннисист.

Напомним, что во время обеда с представителями G20 Инфантино призвал остановить огонь на время проведения чемпионата мира в Катаре.

"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.

Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", – заявил Инфантино.

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В статье: Джанни Инфантино Катар Сергей Стаховский война с россией Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2022 в 17:23
Все вірно, лисий макаронник знову ляпнув дурню
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