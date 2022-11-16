Чемпионат мира FIFA
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Польша – Чили. 1:0. Бело-красные добыли победу перед ЧМ без Левандовского
Последний матч перед стартом мундиаля
Фото: twitter.com/LaczyNasPilka
Польша обыграла в Варшаве Чили (1:0) в рамках товарищеского матча перед стартом чемпионата мира в Катаре. Роберт Левандовский не появился на поле и забивать пришлось Кшиштофу Пионтеку.
Польша – Чили. 1:0
Голы: 85' К. Пионтек
Польша сыграет на чемпионате мира в группе С с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.
Первый матч состоится против Мексики 22-го ноября.
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