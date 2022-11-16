Польша – Чили. 1:0. Бело-красные добыли победу перед ЧМ без Левандовского

Польша обыграла в Варшаве Чили (1:0) в рамках товарищеского матча перед стартом чемпионата мира в Катаре. Роберт Левандовский не появился на поле и забивать пришлось Кшиштофу Пионтеку.

Польша – Чили. 1:0

Голы: 85' К. Пионтек

Польша сыграет на чемпионате мира в группе С с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.

Первый матч состоится против Мексики 22-го ноября.