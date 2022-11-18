Участники ЧМ-2022 - Сербия. Хороший состав, интересная группа и опытный тренер

Сборная Сербии далеко не случайно попала на ЧМ-2022. Команда смогла в отборе опередить сильную Португалию, и таким образом оказаться на первом месте в группе. Теперь же сербам предстоит сыграть с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Если в первом поединке шансов почти нет, то кажется, что в остальных двух можно надеятся на многое. Однако, так ли все просто - сейчас рассмотрим.

Исторический максимум

Сборная Сербии ранее принимала участие в трех Чемпионатах мира. Первым для балканской команды стал мундиаль 2006-го года, но ничем значительным тогда отличиться не удалось - наивысшым достижением стал групповой этап. Далее был ЧМ-2010, но и тогда все получилось практически идентично. Чемпионат мира 2018 года не стал исключением - дальше группы Сербия не прошла.

В то же время, если вспомнить выступления сборной Югославии, в составе которой Сербия была до 1990-х, то на первом чемпионате мира команда заняла четвертое место. Однако, речь идет о совершенно другой команде и другом национальном составе.

Драматичный момент

Одним из наиболее запомнившихся моментов, связанных со сборной Сербии, для украинских болельщиков является победа нашей национальной команды над балканцами в отборе к Евро-2020 со счетом 5:0. В той встрече, напомним, дублями отличились Цыганков и Коноплянка, а также один гол забил Яремчук. Украина тогда разгромила соперника в пух и прах.

В ответном матче отбора сербы вели в счете, но в самом конце поединка счет смог сравнять Беседин (2:2). Таким образом, наша сборная добыла еще одно очко, которое помогло нам в турнирном плане, а соперник был полностью деклассирован.

Путь в отборе

Группа Сербии в отборе к ЧМ-2022 была далеко не самой сложной, но и не слишком простой. Здесь можно было увидеть Португалию, Ирландию, Люксембург и Азербайджан. Букмекеры верили в успех "красно-белых" во всех поединках, кроме встреч с португальцами. Однако, команде Драгана Стойковича удалось обогнать подопечных Сантуша и остановиться на первом месте в группе.

Одним из самых сложных в отборе был именно второй поединок против Португалии, когда Сербии удалось победить соперника, приклав невероятные усилия. Саншеш открыл счет своим удачным ударом уже на второй минуте, и после этого балканцам пришось действовать с позиции доганяющего. Однако, у команды это полностью получилось: сначала Тадич сравнял счет на 33-й минуте, а затем Митрович удвоил преимущество уже на 90-й, таким образом добывая победу.

Главная звезда

Несомненно, главная сербская звезда выступает в атаке национальной сборной. 22-летний Душан Влахович несколько лет назад быстро ворвался во взрослый европейский футбол, но в этом сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. Какой ббудет его форма после повреждения, сейчас прогнозировать сложно.

Кроме Влаховича, в составе Сербии можно отличить таких игроков, как Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич, Никола Миленкович, Александар Митрович и Душан Тадич. Можно подчеркнуть, что данная сборная сильна именно командно, а не индивидуальными действиями нескольких футболистов.

Тренер

Наставником национальной сборной Сербии является опытный 57-летний коуч Драган Стойкович. Ранее он имел опыт работы в японском "Нагоя Грампус" и китайском "Гуанчжоу Фули", и только после этого возглавил сборную своей родной страны.

Тактический рисунок команды Стойковича отличается гибкостью и сбалансированностью как в защите, так и в атаке. Наставник и весь тренерский штаб Сербии имеет достаточно креатива и опыта, чтобы находить выходы из сложных и нестандартных ситуаций. Именно это качество "красно-белые" уже продемонстрировали в отборе к ЧМ-2022.

Ожидания от выступления

Группу, в которую попала Сербия, нельзя назвать слишком сложной. Однако, здесь мы видим мощную Бразилию и "темную лошадку" Швейцарию. Можно ли ожидать серьезного уровня игры от Камеруна, мы увидим позже, но тот факт, что просто сербам не будет, можно уже констатировать.

Удачей можно будет считать выход из группы в плей-офф, а дальнейшее развитие событий предугадать уже сложно. В любом случае, победив швейцарцев, Сербия покажет, что приехала на турнир не зря. А если получится навязать борьбу Бразилии, то это будет и вовсе высший пилотаж.