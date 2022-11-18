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Месси не тренировался с командой за 4 дня до старта на ЧМ
Паниковать, впрочем, не стоит
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Dokoupil
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сегодня, 18 ноября, тренировался в зале отдельно от команды, сообщает местная федерация футбола.
Она же призывает болельщиков не паниковать - 35-летнему нападающему предоставили отдых, поскольку он страдал от множества мелких повреждений с начала сезона.
Кроме Месси по индивидуальной программе тренировались другие ветераны - Отаменди и Ди Мария, а также Дибала, Папу Гомес и Акунья, которые лишь недавно вылечились после травм.
Кроме того, Аргентина все еще ждет прибытия в тренировочный лагерь Анхеля Корреа и Тьяго Альмады, которые были довызваны в сборную позавчера.
Напомним, "Альбиселесте" начнут свой путь на мундиале через 4 дня - 22 ноября матчем против Саудовской Аравии.
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