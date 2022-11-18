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Месси не тренировался с командой за 4 дня до старта на ЧМ

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Паниковать, впрочем, не стоит

Месси не тренировался с командой за 4 дня до старта на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Dokoupil

Новина українською

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сегодня, 18 ноября, тренировался в зале отдельно от команды, сообщает местная федерация футбола.

Она же призывает болельщиков не паниковать - 35-летнему нападающему предоставили отдых, поскольку он страдал от множества мелких повреждений с начала сезона.

Кроме Месси по индивидуальной программе тренировались другие ветераны - Отаменди и Ди Мария, а также Дибала, Папу Гомес и Акунья, которые лишь недавно вылечились после травм.

Кроме того, Аргентина все еще ждет прибытия в тренировочный лагерь Анхеля Корреа и Тьяго Альмады, которые были довызваны в сборную позавчера.

Напомним, "Альбиселесте" начнут свой путь на мундиале через 4 дня - 22 ноября матчем против Саудовской Аравии.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Источник:
The Sun

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