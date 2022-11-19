Участники ЧМ-2022 - Южная Корея. Пять Кимов в основе, но все надежды на Сона

UA-Футбол завершает представление участников предстоящего Чемпионата мира обзором сильных и слабых сторон постоянного представителя азиатского континента на Мундиале.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Исторический максимум

Южная Корея стала первой сборной вне стран Европы и Южной Америки, которой удалось пробиться на свой десятый Чемпионат мира подряд. На самом деле, только Бразилия, Аргентина, Германия и Испания демонстрируют такую же стабильность в участиях на Мундиале.

Однако “воинам Тэджу” только дважды удалось преодолеть групповой этап. На ЧМ-2010 Южная Корея вылетела в 1/8 от Уругвая. Что было на домашнем ЧМ-2002 никогда не забудет ни один кореец. Первое место в группе с Португалией, Польшей и США, скандальный матч 1/8 с Италией (2:1) со странными решениями колумбийского рефери, удалением Тотти и золотым мячом Ан Джон Хвана на 117-й минуте, в четвертьфинале – победа над Испанией в серии пенальти, и первое поражение в турнире только в полуфинале – от Германии после единственного гола Михаэля Баллака.

Драматический момент

Южная Корея проиграла два стартовых матча на ЧМ-2018, досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф. Но “воинов Тэджу” это обстоятельство только простимулировало сотворить в последнем туре сенсацию, обыграв действующих на тот моментов Чемпионов мира сборную Германии со счетом 2:0. Так Южная Корея поспособствовала вылету Германии вместе с собой. Своего рода месть за поражение в полуфинале ЧМ-2002.

Путь в отборе

Отбор на ЧМ-2022 был для Южной Кореи не самым сложным. Во втором раунде команда Паулу Бенту выиграла свою группу с разницей мячей 22-1, оставив позади Ливан, Туркменистан и Шри-Ланку (Северная Корея снялась с турнира). В третьем раунде соперники у “воинов Тэджу” были посерьезнее: Иран, Ирак, ОАЭ, Сирия и тот же Ливан. Все вопросы с выходом на ЧМ Южная Корея решила в восьмом туре. В девятом команда Бенту обыграла Иран, но все же уступила персам первое место, проиграв в последнем матче сборной ОАЭ.

Главная звезда

Сон Хын Мин оставается лидером, капитаном и главной звездой Южной Кореи и вряд ли его статус изменится в ближайшем будущем.

Нынешний сезон складывается для обладателя Золотой бутсы АПЛ-2022 не лучшим образом. Сон забил всего пять голов в 19 матчах (три гола “Лестеру” в Премьер-лиге и два “Айнтрахту” в Лиге чемпионов). Его связка с Харри Кейном утратила былую эффективность и влияние Сона на игру “шпор” менее заметно.

Но болельщиков сборной Южной Корее больше беспокоят не игровые показатели Сона перед Мундиалем, а его травма, полученная в матче Лиги чемпионов с “Марселем”. 30-вингеру “шпор” сломали глазницу в четырех местах, ему была проведена операция и на Мундиале Сон будет играть в маске.

Значение Сона для сборной Южной Корее сложно переоценить. Игровая система Паулу Бенту способствует проявлению его лучших качеств и под руководством португальского тренера форвард “шпор” выполнил 21 результативное действие (12 голов, девять ассистов). В 2022 году Сон Хын Мин забил за сборную пять голов, три из которых прямыми ударами со штрафных. В маске или без нее Сон – безоговорочный лидер сборной Южной Кореи.

Беспрецедентное доверие к тренеру и позиционному футболу

Паулу Бенту руководит сборной Южной Кореи уже четыре года – это рекорд в истории страны.

53-летний тренер, ранее работавший в “Спортинге” и сборной Португалии, проявляет последовательность в своих тактических предпочтениях. С первых дней работы со сборной Южной Кореи португальский специалист настаивает на необходимости медленного розыгрыша мяча и тщательного построения атак. И не важно в каких схемах – 4-3-3, 4-2-3-1 или 4-4-2. Бенту некоторое время критиковали за его подход, но после успешной квалификации на Чемпионат мира все вопросы были сняты, и как сообщается, некоторые представители местных СМИ даже извинялись перед португальцем за то, что подвергали сомнению его методы.

Южная Корея и вправду увлечена владением. Среди пяти азиатских сборных, которые вышли на Мундиаль, “воины Тэджу” показали наибольший процент среднего владения (66.6%), и атак из 10+ передач, приведших к удару или касанию в штрафной соперника.

Оставшиеся скептики Бенту признают, что его команда хорошо выглядит в пространствах между двумя штрафными, но не так убедительно в тех участках поля, где решается судьба матчей. Согласно еще одному аргументу, стиль игры Южной Корее удобен в матчах против соперников ее уровня или ниже, но мало подходит для поединков против сильных команд. В качестве примера приводят матчи против Бразилии (1:5) и Японии (0:3) в нынешнем году.

Южная Корея попала в одну из самых равных групп, никого из квартета с Уругваем, Португалией и Ганой нельзя назвать явным фаворитом или аутсайдером. Эти матчи станут главным испытанием для убеждений Бенту и его команде нужно будет довериться не только коллективным действиям, но и индивидуальному классу ключевых игроков в защите и нападении: центрбека Ким Мин Джэ, который стал настоящим открытием в “Наполи”, и Сон Хын Мина.

Ориентировочный состав сборной Южной Кореи: Ким Сын Гю – Ким Тхэ Хван, Ким Мин Джэ, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су – Чон У Ен – Ли Джэ Сон, Хван Ин Бом, Чун Ву Юн, Сон Хын Мин – Чо Гуэ Сон

Ожидания от турнира

“Я не знаю, что будет в будущем, но с первого до последнего матча я хочу показать свой максимум. Моя цель – сделать это Чемпионат мира особенным”, – говорит Человек в маске Сон Хын Мин. Таким сборным как Южная Корея сложно ставить перед собой конкретные цели на Мундиаль, особенно после жеребьевки, где каждая команда в группе H может занять место от первого до последнего. Но на что будут способны “воины Тэджу” – это показать содержательный футбол. К этой цели Паулу Бенту готовил команду четыре года.

Расписание матчей сборной Южной Кореи на групповом турнире