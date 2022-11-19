Превью к ЧМ: катарские инновации, влияние травм, фавориты и андердоги. Аудиомундиаль

Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре.

На стадии группового этапа подкаст будет выходить каждый день в режиме live в 20:00 по киевскому времени. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества.

Отделим фаворитов от аутсайдеров, но отметим, кто входит в когорту темных лошадок. Сможет ли что-то получиться у Криштиану Роналду с Португалией? Или наконец-то настало время Лионеля Месси и Аргентины? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется в субботу, 19 ноября – в 20:00 по киевскому времени.

Студия: Александр Рыженко

Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский