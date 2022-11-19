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Платини не пригласили на чемпионат мира в Катар

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Платини не пригласили на чемпионат мира в Катар

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro

Новина українською

Экс-президент УЕФА и троекратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини не был приглашен организаторами на чемпионат мира в Катаре.

"Я не получил никаких приглашений, кроме как от различных СМИ, и я не собираюсь туда ехать", - рассказал 67-летний француз L’Equipe.

Отношение катарцев к Платини удивительно, поскольку именно Мишель как глава УЕФА сыграл ключевую роль в победе катарской заявки за право провести мундиаль.

Из-за этого решения развалилась вся его карьера - Платини взяли под стражу, обвинили в коррупции, сняли с поста, и хотя впоследствии экс-футболисту удалось снять с себя большинство обвинений в судах, восстановить авторитет у него не было никаких шансов.

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В статье: Мишель Платини Катар
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Источник:
L’Equipe

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