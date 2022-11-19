Платини не пригласили на чемпионат мира в Катар

Экс-президент УЕФА и троекратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини не был приглашен организаторами на чемпионат мира в Катаре.

"Я не получил никаких приглашений, кроме как от различных СМИ, и я не собираюсь туда ехать", - рассказал 67-летний француз L’Equipe.

Отношение катарцев к Платини удивительно, поскольку именно Мишель как глава УЕФА сыграл ключевую роль в победе катарской заявки за право провести мундиаль.

Из-за этого решения развалилась вся его карьера - Платини взяли под стражу, обвинили в коррупции, сняли с поста, и хотя впоследствии экс-футболисту удалось снять с себя большинство обвинений в судах, восстановить авторитет у него не было никаких шансов.