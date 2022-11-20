Бензема: Я должен уступить свое место тому, кто поможет Франции провести отличный чемпионат мира

Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался о том, что пропустит чемпионат мира в Катаре:

"Я не сдавался никогда в жизни, но сегодня вечером я должен думать о команде, как всегда и поступал. И разум подсказывает мне, что нужно уступить свое место кому-то, кто поможет нашей команде провести отличный чемпионат мира.

Спасибо всем вам за слова поддержки", – написал нападающий в инстаграме.