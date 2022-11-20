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Бензема: Я должен уступить свое место тому, кто поможет Франции провести отличный чемпионат мира
Игрок принял тяжелое решение
Twitter Le Parisien
Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался о том, что пропустит чемпионат мира в Катаре:
"Я не сдавался никогда в жизни, но сегодня вечером я должен думать о команде, как всегда и поступал. И разум подсказывает мне, что нужно уступить свое место кому-то, кто поможет нашей команде провести отличный чемпионат мира.
Спасибо всем вам за слова поддержки", – написал нападающий в инстаграме.
Ранее стало известно, что форвард "Реала" и сборной Франции не сыграет на турнире из-за травмы, полученной на тренировке.
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