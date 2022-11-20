Обсуждение поединка Катар – Эквадор, превью к матчам команд Саутгейта и Ван Гала. Аудиомундиаль

Журналисты UA-Футбол продолжают обсуждать все ключевые темы чемпионата мира-2022.

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На стадии группового этапа подкаст выходит каждый день в режиме live в 20:00 по киевскому времени. Конечно же, мы стараемся проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества.

Чем порадовали Катар и Эквадор? Сможет ли что-то получиться у Саутгейта с его закрытым футболом? Может, всех удивит Ван Гал со своей обновленной версией Заводного Апельсина? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется в воскресенье, 20 ноября – в 20:00 по киевскому времени.

Студия: Борис Сорокин и Максим Кучер

Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский