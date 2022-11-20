Чемпионат мира FIFA
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Забит первый гол на ЧМ в Катаре. Однако, гол Эквадора тут же отменил ВАР
Автор гола – Эннер Валенсия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эквадорец Эннер Валенсия забил первый гол чемпионата мира-2022 уже на третьей минуте игры против Катара. Однако, рефери тут же отменил его, указав на офсайд у южноамериканской сборной.
Bem anulado ???? pic.twitter.com/O54dGxYgCx— B24 (@B24PT) November 20, 2022
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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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nadobi (Полтава)
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