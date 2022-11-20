Забит первый гол на ЧМ в Катаре. Однако, гол Эквадора тут же отменил ВАР

Такое скасування - прямой подарок противникам ВАРа. Нет, никакой футбол этот ВАР конечно же не убивает …но чтобы вот так, да ещё и "програмно", резать чисто игровой эпизод - имхо, це занадто, это не есть хорошо и правильно…(