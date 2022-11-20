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Забит первый гол на ЧМ в Катаре. Однако, гол Эквадора тут же отменил ВАР

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Автор гола – Эннер Валенсия

Забит первый гол на ЧМ в Катаре. Однако, гол Эквадора тут же отменил ВАР

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эквадорец Эннер Валенсия забил первый гол чемпионата мира-2022 уже на третьей минуте игры против Катара. Однако, рефери тут же отменил его, указав на офсайд у южноамериканской сборной.

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В статье: Национальная сборная Эквадора Национальная сборная Катара Чемпионат мира 2022
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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
20.11.2022 в 19:14
Такое скасування - прямой подарок противникам ВАРа. Нет, никакой футбол этот ВАР конечно же не убивает …но чтобы вот так, да ещё и "програмно", резать чисто игровой эпизод - имхо, це занадто, это не есть хорошо и правильно…(
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.11.2022 в 19:01
І мільтік лєвантовий зварганили ... Катарські фашисти , загалом , вас Еквадор і так винесе вперед ногами !
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0
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
20.11.2022 в 18:49
Говорили что якобы подкупили 8 футболистов Эквадора, но Катар такой мёртвый что даже те 3 футболиста которым денег не досталось, возят их как детвору из детсада…
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 18:58
те дебилы, которые прогнозировали победу катаржан, наверное, ни разу не видели игр южноамериканских сборных!
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+2
0
nadobi (Полтава)
20.11.2022 в 18:31
Так вот кого они подкупили
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 18:16
цЫрк!
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+3
0

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