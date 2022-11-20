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Первый дубль на ЧМ-2022. Эннер Валенсия забил Катару два за 30 минут

Чемпионат мира FIFA
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Эквадор разносит хозяев турнира

Первый дубль на ЧМ-2022. Эннер Валенсия забил Катару два за 30 минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Эквадора забила уже второй гол Катару в матче открытия чемпионата мира-2022. Оба гола, а также еще один незасчитанный, забил форвард "Фенербахче" Эннер Валенсия. Ассист отдал Анхело Пресьядо из "Генка".

Первый гол Эннера Валенсии Катару:

Второй гол Эннера Валенсии:

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В статье: Эннер Валенсия Национальная сборная Эквадора Национальная сборная Катара Чемпионат мира 2022
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