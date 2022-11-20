Первый дубль на ЧМ-2022. Эннер Валенсия забил Катару два за 30 минут

Сборная Эквадора забила уже второй гол Катару в матче открытия чемпионата мира-2022. Оба гола, а также еще один незасчитанный, забил форвард "Фенербахче" Эннер Валенсия. Ассист отдал Анхело Пресьядо из "Генка".

Первый гол Эннера Валенсии Катару:

Второй гол Эннера Валенсии: