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Валенсия начинает и не останавливается. Катар - Эквадор 0:2

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Эквадор стартует на ЧМ с уверенной победы

Валенсия начинает и не останавливается. Катар - Эквадор 0:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Многое в преддверии матча было "не так". Первый ЧМ не летом, первый ЧМ в арабской стране, первые слухи о договорных играх еще за неделю до стартового свистка премьерной встречи. Поэтому мысли больше искали негатив и зраду. От попыток Моргана Фримена говорить об абстрактном мире во время войны до отмененного гола Эквадора уже на первых секундах встречи и очень странного повтора эпизода.

Так мы сразу врываемся в события, потому что матч буквально стартовал с отмененного гола. Подача из глубины в штрафную хозяев, голкипер хозяев Аль-Шиб сразу создал голевой момент своим бездарным выходом из ворот, но лишь с третьей попытки удалось направить мяч в сторону забившего головой Валенсии. Никто не понимал, где здесь офсайд. Еще и повтор показали максимально странный, лишь зафиксировав факт, что колено кого-то из южноамериканцев было ближе к воротам защитников. Пришлось пользоваться социальными сетями, которые все расставили по своим местам.

И все же Эквадор слишком хорошо выглядел на фоне такого Катара, поэтому должен был забивать еще. И это удалось. Снова первую скрипку сыграл легендарный для Катара, но совершенно не компетентный даже на уровне Первой лиги ПФЛ голкипер Саад Аль-Шиб – он в своей штрафной просто выставил руку и свалил Валенсию. Сам пострадавший очень вальяжно реализовал 11-метровый и стал автором дебютного гола на ЧМ-2022.

А вскоре стал автором дубля благодаря подаче Пресиадо и удару головой.

На катарских мажорах на трибунах лица не было. Похоже, Эквадор решил немного пожалеть своих коллег-футболистов, чтобы их не казнили еще до второго тура, поэтому при счете 2:0 немного снизил обороты и откатился ближе к своим воротам.

Фактически после получаса игры футбол просто завершился. Эквадор к тому времени уже понял, что Катар не станет конкурентом в борьбе за выход из группы и необходимо беречь силы к предстоящему поединку против Сенегала. Но даже это не помогло хозяевам, которые впервые прикоснулись к мячу в штрафной соперника лишь на пятидесятой минуте.

Конечно, не могли заинтересовать события на поле и болельщиков на трибунах, поэтому приходилось придумывать себе развлечения самим: кто-то напоминал о запрете пива в чаше стадиона, кто-то устраивал споры с катарской элитой, ну а фанаты хозяев просто покинули игру в перерыве. На поле же "трехцветные" уверенно вели игру к своей победе: не подпускали соперника к собственной рамке, но и сами не задавали сложные вопросы катарской обороне.

Впереди Эквадора поединок с Нидерландами. У команды Густаво Альфаро будет на один день отдыха больше и отличный шанс проверить себя на уровне одного из скрытых фаворитов турнира. Что касается Катара, то в следующей встрече с Сенегалом главной задачей будет хотя бы пробить в створ.

ЧМ-2022. Группа А. 1-й тур
Катар – Эквадор 0:2
Голы: Валенсия 16 (пен.), Валенсия 31
Катар: Аль-Шиб – Хассан, Хухи, Аль-Рави – Ахмед, Хатем, Буддиаф, Педро Мигель – Афиф, Альмоэз (Мунтари 72), Аль-Хайдос (Ваад 72).
Эквадор: Галиндес – Эступиньян, Инкапие, Торрес, Пресиадо – Ибарра (Сармьенто 68), Кайседо (Франко 90), Мендес, Плата – Эстрада (Родригес 90), Валенсия (Сифуэнтес 77).
Предупреждения: Аль-Шиб 15, Альмоэз 22, Будиаф 36, Афиф 78 – Кайседо 29, Мендез 56

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Комментарии (42)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2022 в 20:50
2:0, і більше вирішили не атакувати та забивати, щоб не сильно принижувати "непорозуміння" на цьому чемпіонаті.... Відверто слабка збірна господарів
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:56
бюджет чмира - 200+ ярдов! возможность проведения куплена! что ещё нужно знать об этом?
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0
-1
Одіссей (Донецьк)
20.11.2022 в 20:49
Этот матч еще раз показал почему не нужно на чм 48 команд и проводить его раз в четыре года достаточно)
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+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.11.2022 в 20:50
Вам, це кому? Який зв’язок?
Ответить
0
-3
Prideman (Lviv)
20.11.2022 в 21:32
Ви питаєте, вам... це кому? А де він говорить про когось?
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 21:40
Сэло юзовка (Santa Cruz de Te Он правильно написал. Просто ты наверное поторопился со своим комментарием.))
0
0
avatar
Loader (Днепр)
20.11.2022 в 20:36
Извращенцы. Стартовые игры и у более крутых команд проходят печально. Что вы ожидали увидеть?)) Вот завтра единственная, наверное, игра, представляющая реальный интерес: Сенегал с братьями-суринамцами.
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 21:21
Уэльс-США
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:30
а битлз против шахидов?
0
0
avatar
Loader (Днепр)
20.11.2022 в 21:35
Уэльс - США. Равная игра средних команд. Битлз с шахидами - неравная игра разных по уровню команд. Африканцы с суринамцами выглядят веселее.
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 21:35
Интересно, когда нашим с этими баранами играть, бойкот не устроят? )
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
20.11.2022 в 20:36
Эквадор понравился … правда, тут надо отметить, уж слишком "страшненькая подружка" по жребию попалась. А так норм, матч как и ожидалось, ни обрадовался, ни разочаровался…) До речі - шановні уболівальники - із Святом Вас, з початком …)
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+1
0
ulych (Запоріжжя)
20.11.2022 в 20:35
Яка ж нудота! Минай-Металіст в 3000 раз цікавіше. Чим далі "бабкі" - це все, тим менше футболу. Шкода...
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 20:32
"AFIF это же FIFA наоборот.." - сказал один рашистский комментатор другому, глядя на катарского игрока Афифа. Представляете до какой степени был скучен и не интересен матч.
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0
0
Игорь-Днепр (Днепр)
20.11.2022 в 20:32
А где офсайд?
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:35
да там какую-то йню "через полчаса" после момента предоставили: хочешь - верь, хочешь - нет)
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0
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.11.2022 в 20:50
Їблан, ти тупе сепарське створіння, що навіть правил не знає :) ну звичайний глор кротів )
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:54
чмо, сосиуй и не отвлекайся!
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.11.2022 в 20:49
Офсайд був… правила вивчайте
Ответить
+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.11.2022 в 20:17
Русня має бути задоволена - це більш ганебне видовище, ніж у 2018му
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 20:11
5 человек угадали счёт матча. Похлопаем товарищам.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:11
ты считал?)))))))))))
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 20:12
да, только шо ну так... от нех делать
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 20:15
Так лучше подсчётами заняться, чем это го@но смотреть. Вы что действительно это смотрели?? Там, говорят, даже местные со стадиона убежали. Решили лучше баранов подстричь.)))
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:18
проверь землянику и пересчитай - мож, он ошибся!)))
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 20:12
Осталось дождаться 160 комментариев, как в анонсе.))
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 20:17
Ну я в принципе один могу комментов 50-60 написать... если конечно мне редакция сделает поощрительный подарок
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:23
эта может только уменьшить бан на 50-60 минут)))
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 20:08
А что там с подкупленными игроками Эквадора? Продешевили мужики в платьях?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:11
пишущая братия спалила - буки переиграли на 0:2)))
Ответить
0
-3
Romerik (YNWA)
20.11.2022 в 20:12
Уяви, як би виглядали еквадорці, якби "програли" цим клоунам? Там рівень луцьксантехмонтаж і не більше
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:10
при бюджете 200+ ярдов предлагать за слив 8 лямов - это жлобство))) потому и были наказаны))
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 21:31
Эквадор- нищета, вот и решили, что достаточно.))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:34
решение неверное! 2 балла!)))
0
0
Romerik (YNWA)
20.11.2022 в 20:06
Наказали нелюдів з бабками. В загальному рівень сьогодні був - упл преміум і не більше. Це не схоже на відкриття чс. Одні спокійно грають, другі нулячі. Атмосфери 0. Вболівальники бутафорські. І де бл... табло на матчі? Чи всі хто дивиться футбол екстрасенси? Що за клоунада з вар? Надіюсь топ збірні згладять весь цей цирк, бо поки якось тухло
Ответить
+4
0
oleg dynamo (львівська)
20.11.2022 в 20:06
цікаво чи ще буде слабша команда від Катару....здається що вони повністю "без поняття"...і це у всіх лініях без винятку...навіть воротар...
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:01
молодцы!
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 20:05
Кто? ))
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:08
эквадор, ессно! легко обыграли "оболонь"))
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 20:13
эквадор - молодцы, если кто не понял)) а обыграли команду пивзавода - "з пiвзаводу")))
0
-1
Volder (Ков)
20.11.2022 в 21:08
Какая Оболонь, дурачок?
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:13
дурачок у тебя в зеркале по утрам, но интеллекта он тебе не отражает! поговори с ним!))
+1
-1

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