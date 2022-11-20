Валенсия начинает и не останавливается. Катар - Эквадор 0:2

Многое в преддверии матча было "не так". Первый ЧМ не летом, первый ЧМ в арабской стране, первые слухи о договорных играх еще за неделю до стартового свистка премьерной встречи. Поэтому мысли больше искали негатив и зраду. От попыток Моргана Фримена говорить об абстрактном мире во время войны до отмененного гола Эквадора уже на первых секундах встречи и очень странного повтора эпизода.

Так мы сразу врываемся в события, потому что матч буквально стартовал с отмененного гола. Подача из глубины в штрафную хозяев, голкипер хозяев Аль-Шиб сразу создал голевой момент своим бездарным выходом из ворот, но лишь с третьей попытки удалось направить мяч в сторону забившего головой Валенсии. Никто не понимал, где здесь офсайд. Еще и повтор показали максимально странный, лишь зафиксировав факт, что колено кого-то из южноамериканцев было ближе к воротам защитников. Пришлось пользоваться социальными сетями, которые все расставили по своим местам.

И все же Эквадор слишком хорошо выглядел на фоне такого Катара, поэтому должен был забивать еще. И это удалось. Снова первую скрипку сыграл легендарный для Катара, но совершенно не компетентный даже на уровне Первой лиги ПФЛ голкипер Саад Аль-Шиб – он в своей штрафной просто выставил руку и свалил Валенсию. Сам пострадавший очень вальяжно реализовал 11-метровый и стал автором дебютного гола на ЧМ-2022.

А вскоре стал автором дубля благодаря подаче Пресиадо и удару головой.

На катарских мажорах на трибунах лица не было. Похоже, Эквадор решил немного пожалеть своих коллег-футболистов, чтобы их не казнили еще до второго тура, поэтому при счете 2:0 немного снизил обороты и откатился ближе к своим воротам.

Фактически после получаса игры футбол просто завершился. Эквадор к тому времени уже понял, что Катар не станет конкурентом в борьбе за выход из группы и необходимо беречь силы к предстоящему поединку против Сенегала. Но даже это не помогло хозяевам, которые впервые прикоснулись к мячу в штрафной соперника лишь на пятидесятой минуте.

Конечно, не могли заинтересовать события на поле и болельщиков на трибунах, поэтому приходилось придумывать себе развлечения самим: кто-то напоминал о запрете пива в чаше стадиона, кто-то устраивал споры с катарской элитой, ну а фанаты хозяев просто покинули игру в перерыве. На поле же "трехцветные" уверенно вели игру к своей победе: не подпускали соперника к собственной рамке, но и сами не задавали сложные вопросы катарской обороне.

Le seul moyen pour que le Qatar gagne ce match. #QATECU pic.twitter.com/4XcS9cRJiZ — Usman???????? ???? (@Usman7R7) November 20, 2022

Впереди Эквадора поединок с Нидерландами. У команды Густаво Альфаро будет на один день отдыха больше и отличный шанс проверить себя на уровне одного из скрытых фаворитов турнира. Что касается Катара, то в следующей встрече с Сенегалом главной задачей будет хотя бы пробить в створ.

ЧМ-2022. Группа А. 1-й тур

Катар – Эквадор 0:2

Голы: Валенсия 16 (пен.), Валенсия 31

Катар: Аль-Шиб – Хассан, Хухи, Аль-Рави – Ахмед, Хатем, Буддиаф, Педро Мигель – Афиф, Альмоэз (Мунтари 72), Аль-Хайдос (Ваад 72).

Эквадор: Галиндес – Эступиньян, Инкапие, Торрес, Пресиадо – Ибарра (Сармьенто 68), Кайседо (Франко 90), Мендес, Плата – Эстрада (Родригес 90), Валенсия (Сифуэнтес 77).

Предупреждения: Аль-Шиб 15, Альмоэз 22, Будиаф 36, Афиф 78 – Кайседо 29, Мендез 56