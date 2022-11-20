ФИФА запретила сборной Англии носить капитанскую повязку OneLove

Футбольная ассоциация Англии получила сообщение от ФИФА, что Харри Кейну, как и любому другому капитану сборной страны, запрещено надевать капитанскую повязку OneLove. Она высказывает поддержку различным маргинализированным группам общества. Среди таковых – ЛГБТК+ сообщество.

Издание The Telegraph сообщает, что Футбольная ассоциация была предупреждена об этом перед завтрашним матчем ЧМ-2022 с Ираном. ФИФА заявила, что будет заранее утверждать любые изменения в одежде и экипировке игроков.

Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк, также намеревавшийся надеть повязку OneLove, в интервью заявил, что капитанам с повязкой могут давать желтые карточки в начале матча.