Первый игрок сборной Ирана поддержал антиправительственные протесты

Защитник национальной сборной Ирана Эхсан Хаджсафи стал первым игроком в команде, высказавшимся в поддержку антиправительственных протестов в стране. Вот что он сказал в интервью ESPN:

"Они должны знать, что мы с ними. И мы поддерживаем их. И мы сочувствуем им в отношении условий. Мы должны признать, что условия в нашей стране неправильные, а наши люди недовольны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать".

Протесты в Иране начались из-за убийства Махсы Амини, в то время как она была под заключением полиции нравов. Как сообщает новостное агентство HRANA, 410 протестующих были убиты.