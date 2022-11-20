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Первый игрок сборной Ирана поддержал антиправительственные протесты
Первый в своей команде
Фото: RTE
Защитник национальной сборной Ирана Эхсан Хаджсафи стал первым игроком в команде, высказавшимся в поддержку антиправительственных протестов в стране. Вот что он сказал в интервью ESPN:
"Они должны знать, что мы с ними. И мы поддерживаем их. И мы сочувствуем им в отношении условий. Мы должны признать, что условия в нашей стране неправильные, а наши люди недовольны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать".
Протесты в Иране начались из-за убийства Махсы Амини, в то время как она была под заключением полиции нравов. Как сообщает новостное агентство HRANA, 410 протестующих были убиты.
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