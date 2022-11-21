Англия - Иран: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После финала Евро-2020 ожидания от сборной Англии выше, чем всегда. Но оправданы ли они? Вряд ли ответ даст первый матч турнира против Ирана, однако точно предварительные выводы по поводу будущего коллектива Гарета Саутгейта можно будет сделать. Что касается соперника "трех львов", то на них все будут посматривать на этом ЧМ квозь призму политических событий в стране. Высоких турнирных свершений от персов вряд ли стоит ожидать.

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ЧМ-2022. Группа В. 1-й тур

21 ноября. Начало в 15:00

Англия – Иран