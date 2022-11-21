 {Англия} - {Иран}: Онлайн видео трансляция матча ⋇ {21.11.2022} ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Англия - Иран: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Фаворит в паре очевиден

Англия - Иран: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После финала Евро-2020 ожидания от сборной Англии выше, чем всегда. Но оправданы ли они? Вряд ли ответ даст первый матч турнира против Ирана, однако точно предварительные выводы по поводу будущего коллектива Гарета Саутгейта можно будет сделать. Что касается соперника "трех львов", то на них все будут посматривать на этом ЧМ квозь призму политических событий в стране. Высоких турнирных свершений от персов вряд ли стоит ожидать.

Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере. Также эту игру покажут региональные каналы "Суспільного" и сайт "Суспільне спорт".

ЧМ-2022. Группа В. 1-й тур
21 ноября. Начало в 15:00
Англия – Иран

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В статье: Англия Иран
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