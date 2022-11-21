Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия - Иран: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Фаворит в паре очевиден
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После финала Евро-2020 ожидания от сборной Англии выше, чем всегда. Но оправданы ли они? Вряд ли ответ даст первый матч турнира против Ирана, однако точно предварительные выводы по поводу будущего коллектива Гарета Саутгейта можно будет сделать. Что касается соперника "трех львов", то на них все будут посматривать на этом ЧМ квозь призму политических событий в стране. Высоких турнирных свершений от персов вряд ли стоит ожидать.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере. Также эту игру покажут региональные каналы "Суспільного" и сайт "Суспільне спорт".
ЧМ-2022. Группа В. 1-й тур
21 ноября. Начало в 15:00
Англия – Иран
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Английские фанаты нашли хитрый способ наслаждаться запрещенным пивом на стадионах в Катаре
- Старт Чемпионат мира, успех сборной Украины U-19, два матча УПЛ. Главные новости за 20 ноября
- Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО