Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер

Новость о потере Карима Бензема молнией разорвала медиапространство и заставила пересмотреть проблемы Франции. Нголо Канте, Поль Погба, Преснель Кимпембе, Кристофер Нкунку и вот теперь действующий обладатель "Золотого мяча" – Дидье Дешам остался без важных кадров, чем еще до старта сборной породил сомнения. А выйдут ли "гальские петухи" в плей-офф?

Дания удерживает выдающуюся форму и показала силу в очных встречах Лиги наций (2:0, 2:1), Австралия и Тунис тоже способны запросто поставить подножку – частенько беда приходит оттуда, где ее вообще не ждут.

А еще есть исторический опыт, которым категорически нельзя пренебрегать. Повелась интересная тенденция – чемпион испытывает трудности на групповом этапе и, в конце концов, им ограничивается. Вспоминаем случаи, когда так было.

Италия на ЧМ-1950

Швеция – 3

Италия - 2

Парагвай - 1

Технически первыми пострадали итальянцы. Послевоенный ЧМ в Бразилии сложился максимально странно – куча отказов, Индия с полумифическим желанием играть босиком и низкий интерес. Но никто не сомневался в том, что "Скуадра Адзурра" провалится – все мечты разрушила авиакатастрофа на горе Суперга в мае 1949-го.

На Апеннинах гибель культового "Гранде Торино" называют утраченным десятилетием и до сих пор думают, каков бы был результат. "Нас бы уважали как Бразилию или Венгрию". Возможно, никто и никогда об этом не узнает.

Италия побоялась лететь и пересекала океан кораблем - в течение двух недель коллектив почти не тренировался и прибыл в Бразилию истощенным. А в соперниках – Швеция, триумфатор летних Олимпийских игр-1948 в Лондоне. Даже без помощи Гре-Но-Ли скандинавы дожали (3:2), а обыгрыш Парагвая (2:0) ничего не стоил - дальше шла одна лучшая сборная.

Бразилия на ЧМ-1966

Португалия – 6

Венгрия – 4

Бразилия - 2

Болгария – 0

На первый взгляд, мало что предвещало беду – Бразилия дважды подряд взяла Мундиаль (1958, 1962) и не скрывала намерений продолжить серию. Россыпь легенд во главе с Пеле – что может пойти не так?

Впрочем, если прибегнуть к деталям, то "селесао" уступили еще до приезда на Туманный Альбион. Кабинетные раздоры между федерацией и клубами, которые надеялись протиснуть своих игроков в заявку, ознаменовались досадным увольнением Паулу Машаду и Аймори Морейры - начальника команды и главного тренера соответственно.

Назначение Висенте Феолы (победителя ЧМ в Швеции) не стало компромиссным решением - и без того болезненный коуч оказался под бешеным давлением, был вынужден угождать чиновникам и привез в Англию откровенный цирк на колесах.

Никто не сомневался, что Бразилия одолеет Болгарию (со штрафных отличились Пеле и Гарринча), однако уже тогда Вселенная сигнализировала о предстоящей беде - в борьбе с балканскими костоломами Король серьезно травмировал колено и оказался на трибунах.

После матча Бразилия - Португалия, фото - Getty Images

Венгрия (бронзовый призер Евро-1962) не могла похвастаться потенциалом, имевшимся в 50-х годах, но все равно представляла угрозу – как итог, Ференц Бене забил на второй минуте и мадьяры зафиксировали 3:1 (ситуацию попытался спасти Тостао – полноценно его звезда засияет на ЧМ-1970).

И если еще тлели какие-то надежды, то их уничтожила Португалия – да, дебютант, но с Эусебиу в ​​составе. Выстрел Симойнша, дубль "Черной пантеры" (3:1) и все - "желто-зеленые" пакуют чемоданы. Но домой не спешат – там их ждут протесты, погромы и волна суицидов.

Франция на ЧМ-2002

Дания - 7

Сенегал - 5

Уругвай - 2

Франция - 1

Никто не ожидал, что в 2002-м "гальские петухи" рассыпаются с легкостью карточного домика. Подвиг в 1998-м, Евро через два года, виктория на Кубке конфедераций, фантастическое поколение и Зинедин Зидан – что может пойти не так? Но ведь пошло.

Первый колокольчик – повреждение крестообразных связок Робера Пиреса. Второй, более болезненный – в "товарняке" выпал Зидан. Полузащитник восстановился к третьему поединку с Данией, однако к тому времени Франция наломала дров и сохраняла призрачные шансы на успех.

Сенегал хоть и дебютировал, однако выглядел более мотивированным, заряженным и хорошо физически подготовленным. Где-то на стороне африканцев сыграла Удача - дважды удар на себя принял каркас ворот, но кто после перформанса "львов Теранги" скажет, что они не заслужили три очка?

С Уругваем тоже печальный сценарий: суетливость, фолы, удаление Тьерри Анри на 25-й минуте и неспособность смастерить что-то действительно стоящее у владений Фабиана Карини.

Дания? Зидан вернулся разобранным, и банда Мортена Ольсена подвела черту - Деннис Роммедаль и Йон-Даль Томассон отгрузили по мячу в каждом из таймов. Результат известен – жалкое очко, ноль забитых и три пропущенных.

Италия ЧМ-2010

Парагвай - 5

Словакия – 4

Новая Зеландия – 3

Италия - 2

В 2006-м Италия удивила - на фоне Кальчополи, разрывавшего Серию А, сборная продемонстрировала взвешенную игру и завоевала кубок. В 2010 году "Скуадра адзурра" провалилась в посредственном квартете, но никто не спорил с тем, что такой вердикт не читался.

Казалось бы, доверять своим – правильная риторика. Но футбол требует прогресса – этого Марчелло Липпи, делая ставку на ветеранов, банально не мог дать. Когда у тебя ряд игроков, которым за тридцать (в центре обороны – неповоротливый 36-летний Фабио Каннаваро), то пазл рискует не сложиться.

Многие ссылаются на обстоятельства – во встрече с Парагваем травмировался Буффон и Федерико Маркетти не справился с задачей. Но есть одно "но" - во всех трех матчах Италия пропускала первую в результате КОЛЛЕКТИВНЫХ ошибок и была вынуждена отыгрываться. Очень удобно критиковать голкипера, который, по правде, не был столь плох, как это описывали злые языки – без ляпов, но и не спасал.

После 2010-го Италия пересмотрела кадровую политику и инвестировала в молодежный сектор. Через одиннадцать лет мы увидели дивиденды – Роберто Манчини выиграл кубок Европы.

Испания на ЧМ-2014

Нидерланды – 9

Чили - 6

Испания – 3

Австралия - 0

Есть небезосновательное мнение, что было бы лучше, если бы Висенте дель Боске попрощался с "фурией роха" в 2012 году. Потому что в Бразилии Испания не смогла предложить что-то новое – соперники, привыкшие к "тики-таки", нашли действенный способ, чтобы, как минимум, уравнять шансы.

В то же время дель Боске оказал себе медвежью услугу - отказался омолаживать состав, планомерно менять поколение и взял давно наевшийся состав победами (это было особенно заметно на Кубке конфедераций, где команда с трудом выбила Италию в послематчевой "лотерее", а затем с треском уступила хозяевам 0:3).

Если Висенте и расширил обойму, то кем? Тренер прибег к непопулярному шагу – отказался от рабочего варианта из Фернандо Льоренте (неприхотливого форварда, готового латать дыры и выполнять черновую работу) и пригласил натурализованного Диего Косту. Свежеиспеченного чемпиона Ла Лиги, первоклассного страйкера (36 голов и 4 ассиста в кампании 2013/14), однако взрывного и неуравновешенного (в конце концов, "матрасника" затравили бразильцы, которых он предал).

После катастрофы с Нидерландами (1:5) разразился скандал, проигрыш Чили (0:2) вызвал шок. Все объяснил Хаби Алонсо: "Мы совершили слишком много ошибок и не сумели сохранить самоконтроль. Наверное, мы не были морально готовы к этому чемпионату мира". Думаем, дальше что-либо объяснять нет смысла.

Зато есть маленький плюсик: Испания все же не повторила позор французов – набрала три очка против Австралии (3:0).

Германия на ЧМ-2018

Швеция – 6

Мексика – 6

Корея – 3

Германия - 3

Германия на полях Мордора очень напоминает Испанию-2014: закостеневший тренер, проблемы с формированием заявки, футболисты, от которых бессмысленно рассчитывать инициативности.

В Бразилии "манншафт" была голодной и после медалей меньшего сорта на двух подряд Евро жаждала наконец-то оформить золото. Йоахим Лев имел пул зрелых лидеров, в частности, Мирослава Клозе, отметим, настоящего нападающего.

В 2018 году под руководством Йогги такого не было; если говорить откровенно, то даже сейчас Германия не закрыла вопрос относительно классического "наконечника" – Вернер не тянул и до травмы, а Никлас остается темной лошадкой.

Внутренние распри, спровоцированные этническим разделом раздевалки, несоблюдение режима, отпустивший ситуацию инертный тренерский штаб - скандалы разрастались со скоростью лавины.

А по другую сторону баррикад - дисциплинированная Швеция Янне Андерссона, готовившаяся к стартовому поединку чуть ли не полгода Мексика и Корея, которой нечего терять. Да, "бундестим" создали камбэк против "тре крунур" (2:1), но это справедливо, что команда не увидела плей-офф - отсутствие мотивации и самоуважения заслуживают наказания.

Так какова будет история Франции? Хотя зачем думать – совсем скоро Дидье Дешам ответит на все вопросы.