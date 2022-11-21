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Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер

Чемпионат мира FIFA
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Франция сталкивалась с таким опытом и может его повторить

Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер

фото - Getty Images

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

Новость о потере Карима Бензема молнией разорвала медиапространство и заставила пересмотреть проблемы Франции. Нголо Канте, Поль Погба, Преснель Кимпембе, Кристофер Нкунку и вот теперь действующий обладатель "Золотого мяча" – Дидье Дешам остался без важных кадров, чем еще до старта сборной породил сомнения. А выйдут ли "гальские петухи" в плей-офф?

Дания удерживает выдающуюся форму и показала силу в очных встречах Лиги наций (2:0, 2:1), Австралия и Тунис тоже способны запросто поставить подножку – частенько беда приходит оттуда, где ее вообще не ждут.

А еще есть исторический опыт, которым категорически нельзя пренебрегать. Повелась интересная тенденция – чемпион испытывает трудности на групповом этапе и, в конце концов, им ограничивается. Вспоминаем случаи, когда так было.

Италия на ЧМ-1950

  • Швеция – 3
  • Италия - 2
  • Парагвай - 1

Технически первыми пострадали итальянцы. Послевоенный ЧМ в Бразилии сложился максимально странно – куча отказов, Индия с полумифическим желанием играть босиком и низкий интерес. Но никто не сомневался в том, что "Скуадра Адзурра" провалится – все мечты разрушила авиакатастрофа на горе Суперга в мае 1949-го.

На Апеннинах гибель культового "Гранде Торино" называют утраченным десятилетием и до сих пор думают, каков бы был результат. "Нас бы уважали как Бразилию или Венгрию". Возможно, никто и никогда об этом не узнает.

Италия побоялась лететь и пересекала океан кораблем - в течение двух недель коллектив почти не тренировался и прибыл в Бразилию истощенным. А в соперниках – Швеция, триумфатор летних Олимпийских игр-1948 в Лондоне. Даже без помощи Гре-Но-Ли скандинавы дожали (3:2), а обыгрыш Парагвая (2:0) ничего не стоил - дальше шла одна лучшая сборная.

Бразилия на ЧМ-1966

  • Португалия – 6
  • Венгрия – 4
  • Бразилия - 2
  • Болгария – 0

На первый взгляд, мало что предвещало беду – Бразилия дважды подряд взяла Мундиаль (1958, 1962) и не скрывала намерений продолжить серию. Россыпь легенд во главе с Пеле – что может пойти не так?

Впрочем, если прибегнуть к деталям, то "селесао" уступили еще до приезда на Туманный Альбион. Кабинетные раздоры между федерацией и клубами, которые надеялись протиснуть своих игроков в заявку, ознаменовались досадным увольнением Паулу Машаду и Аймори Морейры - начальника команды и главного тренера соответственно.

Назначение Висенте Феолы (победителя ЧМ в Швеции) не стало компромиссным решением - и без того болезненный коуч оказался под бешеным давлением, был вынужден угождать чиновникам и привез в Англию откровенный цирк на колесах.

Никто не сомневался, что Бразилия одолеет Болгарию (со штрафных отличились Пеле и Гарринча), однако уже тогда Вселенная сигнализировала о предстоящей беде - в борьбе с балканскими костоломами Король серьезно травмировал колено и оказался на трибунах.

Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер - изображение 1
После матча Бразилия - Португалия, фото - Getty Images

Венгрия (бронзовый призер Евро-1962) не могла похвастаться потенциалом, имевшимся в 50-х годах, но все равно представляла угрозу – как итог, Ференц Бене забил на второй минуте и мадьяры зафиксировали 3:1 (ситуацию попытался спасти Тостао – полноценно его звезда засияет на ЧМ-1970).

И если еще тлели какие-то надежды, то их уничтожила Португалия – да, дебютант, но с Эусебиу в ​​составе. Выстрел Симойнша, дубль "Черной пантеры" (3:1) и все - "желто-зеленые" пакуют чемоданы. Но домой не спешат – там их ждут протесты, погромы и волна суицидов.

Франция на ЧМ-2002

  • Дания - 7
  • Сенегал - 5
  • Уругвай - 2
  • Франция - 1

Никто не ожидал, что в 2002-м "гальские петухи" рассыпаются с легкостью карточного домика. Подвиг в 1998-м, Евро через два года, виктория на Кубке конфедераций, фантастическое поколение и Зинедин Зидан – что может пойти не так? Но ведь пошло.

Первый колокольчик – повреждение крестообразных связок Робера Пиреса. Второй, более болезненный – в "товарняке" выпал Зидан. Полузащитник восстановился к третьему поединку с Данией, однако к тому времени Франция наломала дров и сохраняла призрачные шансы на успех.

Сенегал хоть и дебютировал, однако выглядел более мотивированным, заряженным и хорошо физически подготовленным. Где-то на стороне африканцев сыграла Удача - дважды удар на себя принял каркас ворот, но кто после перформанса "львов Теранги" скажет, что они не заслужили три очка?

Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер - изображение 2

С Уругваем тоже печальный сценарий: суетливость, фолы, удаление Тьерри Анри на 25-й минуте и неспособность смастерить что-то действительно стоящее у владений Фабиана Карини.

Дания? Зидан вернулся разобранным, и банда Мортена Ольсена подвела черту - Деннис Роммедаль и Йон-Даль Томассон отгрузили по мячу в каждом из таймов. Результат известен – жалкое очко, ноль забитых и три пропущенных.

Италия ЧМ-2010

  • Парагвай - 5
  • Словакия – 4
  • Новая Зеландия – 3
  • Италия - 2

В 2006-м Италия удивила - на фоне Кальчополи, разрывавшего Серию А, сборная продемонстрировала взвешенную игру и завоевала кубок. В 2010 году "Скуадра адзурра" провалилась в посредственном квартете, но никто не спорил с тем, что такой вердикт не читался.

Казалось бы, доверять своим – правильная риторика. Но футбол требует прогресса – этого Марчелло Липпи, делая ставку на ветеранов, банально не мог дать. Когда у тебя ряд игроков, которым за тридцать (в центре обороны – неповоротливый 36-летний Фабио Каннаваро), то пазл рискует не сложиться.

Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер - изображение 3

Многие ссылаются на обстоятельства – во встрече с Парагваем травмировался Буффон и Федерико Маркетти не справился с задачей. Но есть одно "но" - во всех трех матчах Италия пропускала первую в результате КОЛЛЕКТИВНЫХ ошибок и была вынуждена отыгрываться. Очень удобно критиковать голкипера, который, по правде, не был столь плох, как это описывали злые языки – без ляпов, но и не спасал.

После 2010-го Италия пересмотрела кадровую политику и инвестировала в молодежный сектор. Через одиннадцать лет мы увидели дивиденды – Роберто Манчини выиграл кубок Европы.

Испания на ЧМ-2014

  • Нидерланды – 9
  • Чили - 6
  • Испания – 3
  • Австралия - 0

Есть небезосновательное мнение, что было бы лучше, если бы Висенте дель Боске попрощался с "фурией роха" в 2012 году. Потому что в Бразилии Испания не смогла предложить что-то новое – соперники, привыкшие к "тики-таки", нашли действенный способ, чтобы, как минимум, уравнять шансы.

В то же время дель Боске оказал себе медвежью услугу - отказался омолаживать состав, планомерно менять поколение и взял давно наевшийся состав победами (это было особенно заметно на Кубке конфедераций, где команда с трудом выбила Италию в послематчевой "лотерее", а затем с треском уступила хозяевам 0:3).

Если Висенте и расширил обойму, то кем? Тренер прибег к непопулярному шагу – отказался от рабочего варианта из Фернандо Льоренте (неприхотливого форварда, готового латать дыры и выполнять черновую работу) и пригласил натурализованного Диего Косту. Свежеиспеченного чемпиона Ла Лиги, первоклассного страйкера (36 голов и 4 ассиста в кампании 2013/14), однако взрывного и неуравновешенного (в конце концов, "матрасника" затравили бразильцы, которых он предал).

Совпадение или тенденция? Как действующие триумфаторы ЧМ не могли преодолеть групповой барьер - изображение 4

После катастрофы с Нидерландами (1:5) разразился скандал, проигрыш Чили (0:2) вызвал шок. Все объяснил Хаби Алонсо: "Мы совершили слишком много ошибок и не сумели сохранить самоконтроль. Наверное, мы не были морально готовы к этому чемпионату мира". Думаем, дальше что-либо объяснять нет смысла.

Зато есть маленький плюсик: Испания все же не повторила позор французов – набрала три очка против Австралии (3:0).

Германия на ЧМ-2018

  • Швеция – 6
  • Мексика – 6
  • Корея – 3
  • Германия - 3

Германия на полях Мордора очень напоминает Испанию-2014: закостеневший тренер, проблемы с формированием заявки, футболисты, от которых бессмысленно рассчитывать инициативности.

В Бразилии "манншафт" была голодной и после медалей меньшего сорта на двух подряд Евро жаждала наконец-то оформить золото. Йоахим Лев имел пул зрелых лидеров, в частности, Мирослава Клозе, отметим, настоящего нападающего.

В 2018 году под руководством Йогги такого не было; если говорить откровенно, то даже сейчас Германия не закрыла вопрос относительно классического "наконечника" – Вернер не тянул и до травмы, а Никлас остается темной лошадкой.

Внутренние распри, спровоцированные этническим разделом раздевалки, несоблюдение режима, отпустивший ситуацию инертный тренерский штаб - скандалы разрастались со скоростью лавины.

А по другую сторону баррикад - дисциплинированная Швеция Янне Андерссона, готовившаяся к стартовому поединку чуть ли не полгода Мексика и Корея, которой нечего терять. Да, "бундестим" создали камбэк против "тре крунур" (2:1), но это справедливо, что команда не увидела плей-офф - отсутствие мотивации и самоуважения заслуживают наказания.

Так какова будет история Франции? Хотя зачем думать – совсем скоро Дидье Дешам ответит на все вопросы.

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В статье: ЧМ-2022 Чемпионат Мира Национальная сборная Испании Национальная сборная Франции Национальная сборная Италии
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