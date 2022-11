Не самая защитная формация? Саутгейт объявил стартовый состав англичан на матч с Ираном

Стал известен стартовый состав национальной сборной Англии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Ирана.

Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Маунт, Беллингем, Райс, Сака – Стерлинг, Кейн

Your #ThreeLions to take on Iran! ???? pic.twitter.com/uU7SA2TAJB