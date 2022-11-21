Чемпионат мира FIFA
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Не самая защитная формация? Саутгейт объявил стартовый состав англичан на матч с Ираном
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Getty Images / Global Images Ukraine
Стал известен стартовый состав национальной сборной Англии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Ирана.
Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Маунт, Беллингем, Райс, Сака – Стерлинг, Кейн
Your #ThreeLions to take on Iran! ???? pic.twitter.com/uU7SA2TAJB— England (@England) November 21, 2022
Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.
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