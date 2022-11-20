Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Конечно, для многих футбол остается вне политики, но для украинцев этот матч – это противостояние сборной страны, которая поддерживает нас в самый трудный момент, со сборной страны, помогающей России вести захватническую войну.

Вряд ли подопечные Гарета Саутгейта задумываются о правах человека и геополитике, но они должны здесь и сейчас доказывать, что по праву считаются одними из главных фаворитов Мундиаля. Ценники и зарплаты – все хорошо, но нужно еще и на поле обыграть одну из сильнейших сборных Азии.

Покажет ли матч Англия - Иран общедоступный канал

Кто победит в матче Чемпионата мира Англия – Иран, смотрите в прямом эфире в понедельник, 21 ноября на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Начало игры в 15:00.

Где смотреть онлайн матч Англия - Иран в интернете

Прямая трансляция матча Англия – Иран также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Англия - Иран Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Англия – Иран онлайн

В других странах матч Англия – Иран покажут: