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Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Англия - Иран, Чемпионат мира, 21 ноября 2022
фото - Getty Images
Конечно, для многих футбол остается вне политики, но для украинцев этот матч – это противостояние сборной страны, которая поддерживает нас в самый трудный момент, со сборной страны, помогающей России вести захватническую войну.
Вряд ли подопечные Гарета Саутгейта задумываются о правах человека и геополитике, но они должны здесь и сейчас доказывать, что по праву считаются одними из главных фаворитов Мундиаля. Ценники и зарплаты – все хорошо, но нужно еще и на поле обыграть одну из сильнейших сборных Азии.
Покажет ли матч Англия - Иран общедоступный канал
Кто победит в матче Чемпионата мира Англия – Иран, смотрите в прямом эфире в понедельник, 21 ноября на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Начало игры в 15:00.
Где смотреть онлайн матч Англия - Иран в интернете
Прямая трансляция матча Англия – Иран также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Англия – Иран онлайн
В других странах матч Англия – Иран покажут:
- Австрия - BHT 1, ORF TVthek, ORF eins, ZDF
- Азербайджан - Ictimai TV
- Бельгия - Één, Sporza, rtbf.be/sport, Tipik, RTBF Auvio Direct
- Болгария - BNT 1, bnt.bg, BNT 3, BNT News App
- Канада - TSN4, TSN1, RDS App, TSN App, TSN.ca, RDS, TSN3, TSN5
- Хорватия - HRT 2
- Чехия - ČT Sport
- Финляндия - YLE Areena, YLE TV2
- Франция - beIN Sports 2, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
- Грузия - 1TV
- Германия - ZDF, Magenta Sport
- Венгрия - M4 Sports
- Ирландия - RTE 2, BBC One, RTE Player, TalkSport Radio UK, BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live
- Израиль - KAN 11
- Италия - RAI 2, RaiPlay
- Нидерланды - Één, NPO Start, NPO 1
- Польша - TVP Sport App, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV Multiscreen, Sport TV1
- Словакия - ČT Sport, RTVS Live, RTVS Sport
- Испания - Gol Mundial
- Швеция - Discovery+, SVT 1, SVT Play, NRK1
- Турция - TRT 1
- Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, BBC One
- США - UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo, FOX Sports App, Fox Sports 1, Sling, Foxsports.com
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