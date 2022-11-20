 Англия - Иран: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Англия - Иран, Чемпионат мира, 21 ноября 2022

Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

фото - Getty Images

Новина українською

Конечно, для многих футбол остается вне политики, но для украинцев этот матч – это противостояние сборной страны, которая поддерживает нас в самый трудный момент, со сборной страны, помогающей России вести захватническую войну.

Вряд ли подопечные Гарета Саутгейта задумываются о правах человека и геополитике, но они должны здесь и сейчас доказывать, что по праву считаются одними из главных фаворитов Мундиаля. Ценники и зарплаты – все хорошо, но нужно еще и на поле обыграть одну из сильнейших сборных Азии.

Покажет ли матч Англия - Иран общедоступный канал

Кто победит в матче Чемпионата мира Англия – Иран, смотрите в прямом эфире в понедельник, 21 ноября на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Начало игры в 15:00.

Где смотреть онлайн матч Англия - Иран в интернете

Прямая трансляция матча Англия – Иран также будет доступна на платной платформе MEGOGO в разделе СПОРТ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляция матча Англия - Иран
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Англия – Иран онлайн

В других странах матч Англия – Иран покажут:

  • Австрия - BHT 1, ORF TVthek, ORF eins, ZDF
  • Азербайджан - Ictimai TV
  • Бельгия - Één, Sporza, rtbf.be/sport, Tipik, RTBF Auvio Direct
  • Болгария - BNT 1, bnt.bg, BNT 3, BNT News App
  • Канада - TSN4, TSN1, RDS App, TSN App, TSN.ca, RDS, TSN3, TSN5
  • Хорватия - HRT 2
  • Чехия - ČT Sport
  • Финляндия - YLE Areena, YLE TV2
  • Франция - beIN Sports 2, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Грузия - 1TV
  • Германия - ZDF, Magenta Sport
  • Венгрия - M4 Sports
  • Ирландия - RTE 2, BBC One, RTE Player, TalkSport Radio UK, BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RAI 2, RaiPlay
  • Нидерланды - Één, NPO Start, NPO 1
  • Польша - TVP Sport App, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV Multiscreen, Sport TV1
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Live, RTVS Sport
  • Испания - Gol Mundial
  • Швеция - Discovery+, SVT 1, SVT Play, NRK1
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, BBC One
  • США - UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo, FOX Sports App, Fox Sports 1, Sling, Foxsports.com
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В статье: Англия Иран ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.11.2022 в 17:28
хорошо что Украина не попала на ЧМ -22 не где было бы где смотреть а также не наберётся позора --так они ещё глушат другие каналы --когда уже нажрутся скотыняки
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