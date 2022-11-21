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Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией
Вероятно, не поддерживают действия своего государства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В эти минуты сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Перед началом встречи иранские футболисты отказались петь гимн национальной команды. Вероятно, такой жест демонстрирует протест против политики государственного строя касательно прав человека.
Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба. Отметим, что иранцы - пособники российской федерации в войне против Украины. Они поставляют рашистам дроны и ракеты.
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