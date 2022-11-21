 Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Вероятно, не поддерживают действия своего государства

Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В эти минуты сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Перед началом встречи иранские футболисты отказались петь гимн национальной команды. Вероятно, такой жест демонстрирует протест против политики государственного строя касательно прав человека.

Читайте такжеПарадоксы футбольного Ирана: когда сборная представляет протест, а не режим

Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба. Отметим, что иранцы - пособники российской федерации в войне против Украины. Они поставляют рашистам дроны и ракеты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Иран Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
21.11.2022 в 16:02
Жёсткий там у них раскол. Там и до войны недалеко.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде