Игроки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем с Англией

В эти минуты сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Перед началом встречи иранские футболисты отказались петь гимн национальной команды. Вероятно, такой жест демонстрирует протест против политики государственного строя касательно прав человека.

Напомним, в Иране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини - девушку забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба. Отметим, что иранцы - пособники российской федерации в войне против Украины. Они поставляют рашистам дроны и ракеты.