Сака забил второй гол в ворота Ирана. Англия ведет 2:0

Букайо Сака забил второй гол сборной Англии в ворота Ирана. Это произошло на 43-й минуте поединка.

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После подачи с углового Сака удачно сыграл на подборе и метров пятнадцати красиво положил мяч под перекладину иранских ворот.