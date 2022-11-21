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Сака забил второй гол в ворота Ирана. Англия ведет 2:0

Чемпионат мира FIFA
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Англичане набирают темп

Сака забил второй гол в ворота Ирана. Англия ведет 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Букайо Сака забил второй гол сборной Англии в ворота Ирана. Это произошло на 43-й минуте поединка.

После подачи с углового Сака удачно сыграл на подборе и метров пятнадцати красиво положил мяч под перекладину иранских ворот.

Добавим, что вскоре Рахим Стерлинг забил третий гол в ворота Ирана.

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В статье: Англия Иран Букайо Сака
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