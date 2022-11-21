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Сака забил второй гол в ворота Ирана. Англия ведет 2:0
Англичане набирают темп
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Букайо Сака забил второй гол сборной Англии в ворота Ирана. Это произошло на 43-й минуте поединка.
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После подачи с углового Сака удачно сыграл на подборе и метров пятнадцати красиво положил мяч под перекладину иранских ворот.
Добавим, что вскоре Рахим Стерлинг
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