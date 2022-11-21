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Время Бэйла. США и Уэльс назвали составы на матч

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Время Бэйла. США и Уэльс назвали составы на матч

UA-Футбол
Новина українською

Главные тренеры сборных США и Уэльса назвали стартовые составы на матч первого тура Чемпионата мира.

США: Тернер – Робинсон, Циммерман, Рим, Дест – Муса, Адамс, Маккенни – Сарджент, Веа, Пулишич.
Уэльс: Хэннесси – Дэвис, Родон, Мефам – Уильямс, Рэмси, Ампаду, Робертс – Джеймс, Бэйл, Уилсон.

Напомним, что это поединок группы В. Ранее в этом квартете Англия одержала уверенную победу над Ираном 6:2. Следить за игрой вы можете в текстовой или видео трансляциях на UA-Футбол. Начало поединка в 21:00.

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В статье: США Уэльс
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2022 в 20:51
Пихуй Бэйл, вперёд USA
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