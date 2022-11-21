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Время Бэйла. США и Уэльс назвали составы на матч
Последний матч дня в Катаре
Главные тренеры сборных США и Уэльса назвали стартовые составы на матч первого тура Чемпионата мира.
США: Тернер – Робинсон, Циммерман, Рим, Дест – Муса, Адамс, Маккенни – Сарджент, Веа, Пулишич.
Уэльс: Хэннесси – Дэвис, Родон, Мефам – Уильямс, Рэмси, Ампаду, Робертс – Джеймс, Бэйл, Уилсон.
Напомним, что это поединок группы В. Ранее в этом квартете Англия одержала уверенную победу над Ираном 6:2. Следить за игрой вы можете в
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