Время Бэйла. США и Уэльс назвали составы на матч

Главные тренеры сборных США и Уэльса назвали стартовые составы на матч первого тура Чемпионата мира.

США: Тернер – Робинсон, Циммерман, Рим, Дест – Муса, Адамс, Маккенни – Сарджент, Веа, Пулишич.

Уэльс: Хэннесси – Дэвис, Родон, Мефам – Уильямс, Рэмси, Ампаду, Робертс – Джеймс, Бэйл, Уилсон.