Сака – лучший игрок матча Англия – Иран

Букайо Сака дважды забил за Англию в матче с Ираном (6:2). Хавбека "Арсенала" признали лучшим игроком встречи.

Отметим, что Сака также стал третьим самым молодым автором гола сборной Англии на чемпионатах мира, после Беллингема и Оуэна.

Следующий матч Англия сыграет против США 25-го ноября.

