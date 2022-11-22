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Уже главная сенсация ЧМ. Видео голов и обзор матча Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Команда Лионеля Месси стартует на Чемпионате мира с громкого поражения

Уже главная сенсация ЧМ. Видео голов и обзор матча Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кто бы мог поверить до стартового свистка, что у Аргентины будут проблемы в поединке против Саудовской Аравии? После первого тайма "небесно-голубые" даже выигрывали 1:0, и многие уже делали прогнозы, с каким счетом аргентинцы победят. Однако в дебюте второго тайма Саудовская Аравия просто шокировала соперника благодаря двум голам. Отыграться и зацепиться хотя бы за ничью гранду мирового футбола не удалось.

Чемпионат мира, первый тур, группа C. Лусаил, "Лусаил Иконик Стэдиум"
Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Голы: Месси 10 (пен.) – Аль-Шехри 48, аль-Давсари 53

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В статье: Аргентина Саудовская Аравия
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.11.2022 в 15:50
Красавели !
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