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Уже главная сенсация ЧМ. Видео голов и обзор матча Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Команда Лионеля Месси стартует на Чемпионате мира с громкого поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кто бы мог поверить до стартового свистка, что у Аргентины будут проблемы в поединке против Саудовской Аравии? После первого тайма "небесно-голубые" даже выигрывали 1:0, и многие уже делали прогнозы, с каким счетом аргентинцы победят. Однако в дебюте второго тайма Саудовская Аравия просто шокировала соперника благодаря двум голам. Отыграться и зацепиться хотя бы за ничью гранду мирового футбола не удалось.
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Чемпионат мира, первый тур, группа C. Лусаил, "Лусаил Иконик Стэдиум"
Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Голы: Месси 10 (пен.) – Аль-Шехри 48, аль-Давсари 53
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