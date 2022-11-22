В Саудовской Аравии утвержден государственный праздник в честь победы над Аргентиной

Король Саудовской Аравии Салман одобрил предложение наследного принца Мухаммеда бин Салмана о проведении в стране праздника после победы над Аргентиной в первом туре чемпионата мира.

Всем приватным и государственным рабочим, а также студентам всех уровней образовательной системы, 23-го ноября будет предсотавлен официальный выходной.

Напомним, что Аргентина уступила Саудовской Аравии (1:2), пропустив 2 мяча за 5 минут в самом дебюте второго тайма. Лучшим игроком матча был признан голкипер победителей – Мохаммед Аль-Оваис.