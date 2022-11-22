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В Саудовской Аравии утвержден государственный праздник в честь победы над Аргентиной
Среда, 23 ноября, – выходной день
Фото: twitter.com/saudiFF
Король Саудовской Аравии Салман одобрил предложение наследного принца Мухаммеда бин Салмана о проведении в стране праздника после победы над Аргентиной в первом туре чемпионата мира.
Всем приватным и государственным рабочим, а также студентам всех уровней образовательной системы, 23-го ноября будет предсотавлен официальный выходной.
Напомним, что Аргентина уступила Саудовской Аравии (1:2), пропустив 2 мяча за 5 минут в самом дебюте второго тайма. Лучшим игроком матча был признан голкипер победителей – Мохаммед Аль-Оваис.
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