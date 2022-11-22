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В Саудовской Аравии утвержден государственный праздник в честь победы над Аргентиной

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Среда, 23 ноября, – выходной день

В Саудовской Аравии утвержден государственный праздник в честь победы над Аргентиной

Фото: twitter.com/saudiFF

Новина українською

Король Саудовской Аравии Салман одобрил предложение наследного принца Мухаммеда бин Салмана о проведении в стране праздника после победы над Аргентиной в первом туре чемпионата мира.

Всем приватным и государственным рабочим, а также студентам всех уровней образовательной системы, 23-го ноября будет предсотавлен официальный выходной.

Напомним, что Аргентина уступила Саудовской Аравии (1:2), пропустив 2 мяча за 5 минут в самом дебюте второго тайма. Лучшим игроком матча был признан голкипер победителей – Мохаммед Аль-Оваис.

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В статье: Аргентина Саудовская Аравия Чемпионат мира 2022
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Источник:
getfootball.eu

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
22.11.2022 в 20:32
Я так розумію, свято для гастробайтерів. Хіба хтось взагалі працює у цій країні ?
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sasha1951 (Sausalito)
22.11.2022 в 19:07
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