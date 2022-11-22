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Лукас Эрнандес травмировался в моменте с голом Гудвина. Он вернулся после травмы 5-го ноября
Неудачное приземление защитника
Фото: Getty Images
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес получил повреждение в самом дебюте встречи Франция – Австралия. Он неудачно приземлился, пытаясь заблокировать навіс, который стал голевой передачей.
Контакт был минимальным, поэтому дело скорее всего в приземлении крайнего защитника.
На 9-ой минуте Лукаса заменил его брат из "Милана" Тео. Напомним, что Лукас выбыл на полтора месяца ещё в сентябре и вернулся только к 5-у ноября.
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