 Лукас Эрнандес травмировался в моменте с голом Гудвина. Он вернулся после травмы 5-го ноября ᐉ UA-Футбол
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Лукас Эрнандес травмировался в моменте с голом Гудвина. Он вернулся после травмы 5-го ноября

Чемпионат мира FIFA
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Неудачное приземление защитника

Лукас Эрнандес травмировался в моменте с голом Гудвина. Он вернулся после травмы 5-го ноября

Фото: Getty Images

Новина українською

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес получил повреждение в самом дебюте встречи Франция – Австралия. Он неудачно приземлился, пытаясь заблокировать навіс, который стал голевой передачей.

Контакт был минимальным, поэтому дело скорее всего в приземлении крайнего защитника.

На 9-ой минуте Лукаса заменил его брат из "Милана" Тео. Напомним, что Лукас выбыл на полтора месяца ещё в сентябре и вернулся только к 5-у ноября.

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В статье: Франция Чемпионат мира 2022 Лукас Эрнандес
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