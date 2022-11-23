Шок Аргентины, драма Левандовского и новая ипостась Жиру. Дайджест второго игрового дня ЧМ-2022

Третий игровой день чемпионата мира 2022 (22-е ноября) подарил нам громкую сенсацию – поражение Аргентины от Саудовской Аравии. Не смогла выиграть и Дания, которой прогнозировали успех с Тунисом. В общей сложности на турнире в этот день было четыре матча, в которых команды забили восемь голов.

Результаты дня

Группа С

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси 10 (пен.) – Аль-Шехри 48, Аль-Давсари 53

Мексика – Польша 0:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Саудовская Аравия 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 Польша 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Мексика 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1-2 -1 0

Группа D

Дания – Тунис 0:0

Франция – Австралия 4:1

Голы: Рабьо 27, Жиру 32, Жиру 71, Мбаппе 68 - Гудвин 9

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 Тунис 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Дания 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Австралия 1 0 0 1 1-4 -3 0

Гол дня

Ну, кто бы мог подумать… На третий игровой день на ЧМ-2022 выступили такие мастера как Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария, Кристиан Эриксен, Роберт Левандовский и Оливье Жиру, а лучший гол положил Салем Аль-Давсари. Это с претензиями на звание лучшего гола всего первого тура.

В целом атака Саудовской Аравии получилась агрессивной, однако нашему герою пришлось продолжать ее вторым темпом. И он сделал это идеально: принял, обработал, обыграл двоих, потом собрал возле себя еще стольких и мощно пробил в дальний верхний угол.

Этого парня вы точно запомните.

Герои дня

Собственно, как и всех его партнеров. Все они – герои, подарившие своей стране одну из самых ярких футбольных страниц летописи и национальный праздник. В ситуации, когда на Саудовскую Аравию никто и ломаного гроша не ставил.

Сегодня многое было за них. Да, Месси забил быстрый гол, но еще трижды до перерыва взятие ворот азиатов отменяли судьи. Саудовской Аравии хватило трех ударов по воротам, чтобы забить два гола. В то время как эффективность сборной Аргентины была тождественной росту Месси, то есть – низкой.

Было бы неправильно говорить о какой-то супер-мастерской игре саудовцев. Организованной, надежной – да, но не искусной. Команда Эрве Ренара пыталась действовать максимально просто, что подтверждается статистикой выносов мяча из своих владений – 27 (против девяти таких у соперника). Максимально неизобретательно – только одна ключевая передача (против одиннадцати (!) у соперника), но счет – на табло.

Саудовская Аравия атаковала сердцем, а защищалась, ложась костями. Для кого-то все это обернулось ужасными последствиями для здоровья (перелом челюсти, выбитые зубы, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение у защитника Аль-Шахрани), а другим подарило незабываемую эйфорию. И пострадавший вряд ли отказался бы от своей жертвы, будь у него шанс прожить этот день еще один раз…

Неудачник дня

Здесь из многих можно выбирать. И Месси со всеми его партнерами, и Левандовский со своим не забитым пенальти, и травмированный при голевой атаке соперника Люка Эрнандес.

Но всех, вероятно, превзошел датчанин Андреас Корнелиус, который в стиле Даниила Сикана умудрился не попасть в открытый угол ворот с нескольких метров.

Это нужно просто видеть. На видео – с 06:18.

Факт дня

Но без Левандовского все же не обойдется… Такой выдающийся бомбардир и с такой серьезной недоработкой: Роберт еще никогда не забивал на чемпионате мира, хотя провел на турнире подобного разлива четыре матча.

Его нереализованный пенальти в ворота Мексики – первый промах с одиннадцатиметровой отметки в составе Кадры вообще. Ну а Мексика в седьмой раз подряд не проиграла свой стартовый матч на Мундиале.

Странность дня

На прошлом чемпионате мира Оливье Жиру провел семь матчей (максимально возможное количество), не забив ни одного мяча. И получив от экспертов, журналистов и зрителей высокую оценку игры и своей роли в команде.

В Катаре Жиру начал совсем по-другому: первый матч – и сразу дубль. Оливье сравнялся на вершине списка национальных бомбардиров Франции с Тьерри Анри (по 51 голу). Ждем, когда этот "не забивной" форвард выйдет на единоличное первое место.